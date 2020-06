Attentat du vol 182 d'Air India : la peur de tomber dans l'oubli 35 ans plus tard

Tous, la plupart étant Canadiens, périssent dans cet attentat à la bombe attribué à des extrémistes sikhs.

Le vol avait quitté l'aéroport de Montréal en direction de Londres, en Angleterre. Au total, 131 dépouilles sont retrouvées au large de l'Irlande.

Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du Canada.

Un rapport entourant les circonstances de l'attaque et la mauvaise gestion du dossier par les autorités n'est publié que 25 ans plus tard.

Le rapport de la commission sur l'explosion du vol Air India 182, présenté par le juge John Major, souligne les faiblesses du travail de la GRC GRC et du SCRSSCRS .

Commentaire du commissaire John Major

« Une série d'erreurs en cascade a contribué à l'échec de nos forces de police et de sécurité, qui n'ont pas su prévenir cette atrocité. L'ampleur des erreurs, de l'incompétence et de l'inattention qui ont précédé le vol n'a eu d'égal que la triste manière dont, de diverses façons et pendant de nombreuses années, les autorités, les gouvernements et les institutions ont agi dans la foulée du meurtre de tant d'innocents, dans le cadre de l'enquête et des poursuites judiciaires, et le peu de renseignements, de soutien et de réconfort qu'ils ont apportés aux familles. »