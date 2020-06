Les juristes franco-ontariens veulent s’attaquer au racisme systémique

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) dit reconnaître et dénoncer le racisme systémique et s’engage à prendre des actions concrètes et durables pour l’enrayer au sein de la profession.

L’organisation, qui regroupe plus de 1000 professionnels de la justice, a également exprimé son appui au mouvement Black Lives Matter.

C'est depuis vraiment le mouvement qui a pris de l'ampleur à un niveau mondial que l' AJEFOAssociation des juristes d’expression française de l’Ontario s'est penchée sur la question [ça] nous a poussé dans une réflexion par rapport à ce qui se passe , affirme la directrice Andrée-Anne Martel.

C’est en reconnaissant qu’il y a un problème systémique qu’on apporte des solutions. Andrée-Anne Martel, directrice générale, Association des juristes d’expression française de l’Ontario

L’ AJEFOAssociation des juristes d’expression française de l’Ontario veut d’abord consulter la communauté noire pour identifier des actions possibles et organiser une formation en septembre sur les enjeux auxquels font face les membres de cette communauté, explique la directrice générale.

Andrée-Anne Martel, directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Photo : AJEFO

L’organisme compte aussi, dans l’immédiat, mieux outiller ses employées au Centre d’information juridique afin qu’elles puissent répondre aux demandes de la population en ce qui a trait à la discrimination raciale.

Aissa Nauthoo, qui gère les services d’aide juridique au Centre francophone du Grand Toronto, se réjouit que l’ AJEFOAssociation des juristes d’expression française de l’Ontario reconnaisse ce fléau dans le système juridique et envisage des actions concrètes pour s’y attaquer.

Il ne suffit pas de faire de déclaration publique contre le racisme , lance-t-elle.

Aissa Nauthoo, directrice des Services d'aide juridique et des services aux nouveaux arrivants du Centre francophone de Toronto. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Elle affirme que ces initiatives auraient dû faire partie du mandat de l’ AJEFO Association des juristes d’expression française de l’Ontario depuis bien avant, surtout que bon nombre de juristes francophones font partie de la communauté afro-canadienne .

Plus de diversité réclamée au sein de l’ AJEFO Association des juristes d’expression française de l’Ontario

Me Nauthoo souligne que le conseil d’administration de l’ AJEFOAssociation des juristes d’expression française de l’Ontario ne compte aucun membre noir et presque pas de représentation des minorités visibles.

Il serait souhaitable d’avoir une diversité de membres, plus spécifiquement des juristes de la communauté noire, qui pourraient apporter de nouvelles perspectives. Aissa Nauthoo, directrice des services d’aide juridique, Centre francophone du Grand Toronto

La mairesse de Cornwall, Bernadette Clement, également directrice d’une clinique juridique, abonde dans le même sens.

La représentation est importante. C’est important pour les jeunes enfants de voir que non seulement les femmes, mais les femmes noires, les personnes noires, les personnes de minorités visibles sont et devraient être autour de toutes les tables où il y a des décisions , affirme l’avocate, première femme noire élue à la tête d’une ville ontarienne.

Bernadette Clement, avocate et mairesse de Cornwall. Photo : Radio-Canada

De son côté, la directrice générale de l’ AJEFOAssociation des juristes d’expression française de l’Ontario reconnaît la manque de diversité au sein de la gouvernance de son organisme. Je ne vais pas le cacher, c'est absolument vrai. C'est certainement quelque chose sur lequel on va se pencher. Évidemment, le recrutement de membres de la communauté noire et de la diversité est très important , affirme Me Martel.

L' AJEFOAssociation des juristes d’expression française de l’Ontario a un groupe de travail sur l'inclusion et la diversité avec lequel on a beaucoup travaillé depuis les dernières semaines , ajoute la directrice.

Me Clement a participé aux groupes de travail du Barreau de l’Ontario, ces dernières années, visant à promouvoir l’inclusion des personnes noires. Il ne faut pas, selon elle, que les efforts et les consultations mènent à des rapports qui iront prendre la poussière sur une étagère.

On a eu tout un rapport du Barreau et, bon, c’est quoi la prochaine étape? , lance-t-elle.

L’an dernier, la question de la diversité a continué de semer la discorde au sein du Barreau, qui ne s’entendait pas sur une déclaration de l’organisation qui a pour but de lutter contre la discrimination et le racisme à l’emploi, en ce qui a trait au recrutement, à la rétention et à l’avancement professionnel.