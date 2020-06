COVID-19 : aucun nouveau décès à Ottawa depuis une semaine

Les plus récents décès rapportés par Santé publique Ottawa (SPO) datent de la mise à jour du 15 juin dernier. Il y a donc, pour l’instant, encore 260 décès attribuables au nouveau coronavirus dans la capitale fédérale.

D’autre part, SPOSPO a détecté une nouvelle infection sur son territoire lundi, portant le total cumulatif à 2056 cas confirmés depuis le début de la crise.

Qui plus est, deux personnes de plus ont été admises à l’hôpital en raison de la COVID-19, pour un total de quatre hospitalisations. Le nombre de cas résolus, lui est demeuré inchangé à 1742.

Plus aucune flambée institutionnelle dans l’est ontarien

De son côté, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) a indiqué, lundi, que la dernière flambée institutionnelle de COVID-19 dans un établissement de soins de son territoire était maintenant terminée.

Depuis le début de la crise, sept éclosions du genre ont touché diverses institutions dans la région. C’est d’ailleurs l’une de ces flambées, celle à la maison Pinecrest, qui est responsable des 11 décès répertoriés dans l’est ontarien.

Le seul autre changement enregistré par le BSEOBSEO dans son bilan de lundi est l’ajout d’un cas résolu, ce qui signifie que 135 personnes ont vaincu la maladie.

Diminution marquée des hospitalisations en Outaouais

L’Outaouais ne comptait pas non plus de nouveau cas confirmé lundi. De plus, l’unité désignée COVID-19 de l’Hôpital de Hull a donné congé à trois patients, soit la moitié des malades alités dans cet établissement.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région a également noté qu’une 473e personne est maintenant rétablie.