États financiers de Baie-Comeau : les surplus de 2019 bienvenus en vue de ceux de 2020

La Ville de Baie-Comeau dévoile ses états financiers de l'année 2019 qui sont meilleurs que prévu. Une annonce soulageante pour l’administration, car, avec la pandémie en cours, le budget pour l'année 2020 s’annonce plus corsé.

Des surplus pour 2019

La Municipalité n'a finalement pas utilisé le 2,9 millions $ qu'elle avait retirés de ses surplus en prévision des dépenses à venir.

La trésorière et directrice des finances, Jeanie Caron, explique que des revenus supplémentaires se sont ajoutés au courant de l’année.

Il y a eu des dépenses de plus, mais ces dépenses supplémentaires n’ont pas été à la hauteur des revenus supplémentaires donc il s'est dégagé un surplus là. Et pour le remboursement de la dette, dans le capital, on a sauvé 700 000 $ en remboursement parce qu'on a eu une confirmation de subventions dans l'année , précise Mme Caron.

Des dépassements de coûts pour le déneigement et les nombreux bris d'aqueduc, qui ont coûté plus cher que prévu, sont les principales dépenses additionnelles.

Des subventions incertaines et qui n’avaient pas été tenues en compte dans le budget sont notamment la source des revenus supplémentaires de la Municipalité cette année.

Planifier 2020

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, se réjouit du bilan de 2019, d'autant plus que la pandémie aura un impact sur les finances de la Ville en 2020. La suspension des intérêts sur les taxes municipales payées en retard et les autres mesures mises en place pour aider les citoyens devraient coûter 300 000 $ à la Ville.

Un manque de liquidité est à prévoir, indique Yves Montigny.

En réalité l'impact en lien avec le 0 % d'intérêt au niveau de taxes municipales, des retards de paiement de taxe, c'est un impact sur la liquidité de la ville. Donc ça nous touche directement dans nos liquidités maintenant. Par contre, ces gens-là vont devoir les payer les taxes, c'est inévitable. Donc, c'est de l'argent qui va nous revenir, mais juste à retardement , précise le maire.

Avec les informations d'Alexie André Bélisle