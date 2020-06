La pilule abortive utilisée dans 8 % des interruptions volontaires de grossesse au Québec

Un an après le déploiement de la pilule abortive, cette méthode d’interruption de grossesse volontaire est de plus en plus utilisée par les Québécoises. Environ 2100 interruptions de grossesses ont été réalisées à l’aide de la pilule abortive (janvier 2018 à mai 2019), selon un rapport du Collège des médecins.

Parmi toutes les interruptions volontaires de grossesse (IVG) effectuées du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, 8 % ont été réalisées à l’aide de la pilule abortive.

Le Collège estime que le déploiement de la pilule abortive en 2019 a offert une alternative à l’interruption de grossesse par voie chirurgicale.

On s'attendait à voir une plus grande demande de la pilule, dit le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins. Mais le but ce n'est pas pas que les femmes choisissent majoritairement la pilule ou la chirurgie. On veut offrir le choix le plus éclairé et le plus sécuritaire

Après un an, la plupart des milieux d’ IVGIVG (87 %) offrent désormais ce choix thérapeutique. Il y a désormais au Québec 46 milieux offrant des services d’avortement sur 52 qui proposent la pilule abortive comme choix.

En avril 2019, 23 des 49 cliniques d’avortement au Québec n’offraient toutefois toujours pas cette option aux femmes désirant interrompre leur grossesse.

La pilule abortive est une solution de rechange à l’avortement chirurgical. Elle a l’avantage de permettre aux femmes d’interrompre leur grossesse dans le premier trimestre, chez elles, sans procédures complexes. Mise au point en France au début des années 1980, la pilule abortive est devenue légalement accessible au Canada en janvier 2017. La pilule abortive est devenue accessible gratuitement au Québec au début de l’année 2018. Toutefois, une rupture d’approvisionnement du médicament a retardé pendant plusieurs semaines le déploiement. En Europe, la pilule est maintenant utilisée par 60 à 90 % des femmes désirant un avortement.

Au Québec, tous les médecins peuvent prescrire la pilule abortive, à condition d’être formés dans le domaine des interruptions volontaires de grossesse. Près de 356 médecins ont pratiqué des avortements en 2019 et environ 200 prescriptions ont été faites à l'extérieur des cliniques spécialisées, soit dans une clinique privée ou dans un groupe de médecine familiale.

La grande majorité (84 %) des prescriptions a été réalisée par des médecins de famille. Les obstétriciens-gynécologues ont effectué 16 % des prescriptions. La pilule abortive est après tout un service de première ligne , ajoute le Dr Robert, contacté par Radio-Canada.

Soins post-avortement et complications

Normalement, une femme doit se présenter à une visite de suivi de 7 à 14 jours après avoir pris la pilule abortive pour confirmer l’interruption de grossesse. Un peu plus de 10 % des femmes ne se sont toutefois pas présentées à cette visite de suivi.

Ce n’est pas juste de prescrire une pilule et de laisser la femme à elle même. Elle doit avoir accès à la pilule facilement, mais elle doit avoir le suivi approprié. Par exemple, il y a un certain pourcentage d’échec, même s’il est faible , dit le Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins.

Si 75 % de femmes disent être satisfaites du choix de la pilule abortive, certaines ont rapporté des douleurs parfois intenses ou des saignements prolongés, indique-t-on dans le rapport.

Parmi les 2130 IVG par pilule abortive, il y a eu 162 complications inattendues, soit des cas où une deuxième dose de la pilule ou un curetage était nécessaire.

On estime à 4,3 % le taux de complications liées à la prise de la pilule abortive, comparé à 1,8 % pour les IVG chirurgicales.

Parmi les patientes qui ont utilisé la pilule abortive, 0,9 % ont subi une hémorragie, 0,8 %, une infection et 0,8 % se sont rendues à l’urgence pour une consultation. Seulement une femme a nécessité une hospitalisation.

L'accès à travers le Canada

Ailleurs au pays, la pilule abortive est offerte gratuitement en Ontario, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, sous condition d’être assurée par le régime public d’assurance maladie.

Certaines provinces (Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador) offrent une couverture partielle et/ou limitent les lieux de dispensation de la pilule abortive

On observe dans d’autres provinces, les femmes n’ont pas le choix, dit le Dr Robert. Par exemple, les femmes au Nouveau-Brunswick peuvent seulement utiliser la pilule, parce qu’il n’y a pas de cliniques d’avortement. Ce n’est pas un réel choix pour la femme, c’est un choix par défaut.

Le Québec a toujours eu et a toujours le meilleur réseau d’avortement au Canada. Dr Yves Robert, Collège des médecins

Mais le Collège précise dans son rapport que l’IVG médicale ne s’inscrit pas dans une course de compétition pour savoir quelle province sera celle qui distribue le plus de pilules abortives. À certains égards, un haut taux de prescriptions peut laisser croire que la pilule abortive vient compenser l’accès déjà limité à l’avortement dans certaines provinces.

Selon le rapport, les médecins ont indiqué que la pilule abortive n’a pas été aussi populaire qu’escompté et qu’il existe toujours des embûches administratives à certains endroits. Le Dr Robert ajoute que le Collège des médecins travaille maintenant à identifier les endroits où l'accès est plus difficile pour s'assurer d'offrir un choix aux Québécoises, peu importe leur lieu de résidence.