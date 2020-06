L'importance de respecter les règles sur les cours d'eau

L’accident survenu au cours du week-end à Nicolet rappelle qu’il est important de respecter et de connaître les mesures de sécurité avant de s’aventurer sur les cours d’eau. L'organisme Nautisme Québec appelle à la vigilance.

Nautisme Québec constate qu'avec la chaleur, le déconfinement et la difficulté de voyager à l'extérieur, plusieurs Québécois se retrouvent sur les plans d'eau.

Toute personne qui conduit une chaloupe, un bateau ou une motomarine doit obligatoirement avoir une carte de conducteur d'embarcation de plaisance, comme prévu de compétence. Il s'agit d'une exigence de Transports Canada.

Les règles de navigation ne sont pas toujours connues ou sont malheureusement oubliées, négligées. Sylvain Deschênes, directeur général de Nautisme Québec

Cette carte s'obtient après avoir suivi un cours en ligne d'environ trois heures et il faut avoir réussi l'examen. Tout ça coûte entre 40 et 50 dollars plus taxes.

M. Deschênes trouve que pour certaines embarcations, dans certaines circonstances, comme sur le fleuve Saint-Laurent, ce n'est pas suffisant.

Pour la plupart des plans d’eau, sur un lac en circuit fermé, la carte de compétence est correcte, soutient-il. Pour une petite chaloupe, de pêche ou un ponton. Pour des motomarines, pour la circulation sur les voies navigables du Québec où l’on croise le chenal maritime, où il y a beaucoup d’embarcations, non on ne croit pas que c’est suffisant.

Il constate qu’il y a beaucoup d’activités sur les plans d’eau ces jours-ci, en raison de la chaleur et du déconfinement.

On croit qu’il devrait y avoir une initiation sur l’eau, au minimum. Sylvain Deschênes, directeur général de Nautisme Québec

Le monde avait besoin de sortir, de se déconfiner. Les plans d’eau, c’est la sensation de liberté, c’est le plaisir, les vacances et d’autant plus que le monde est au Québec cet été, ils ont décidé de profiter de leur embarcation , ajoute-t-il.

Locations

Lorsque vous louez une motomarine, vous n'avez pas besoin de passer ce cours. Après avoir reçu quelques indications, vous obtenez une carte provisoire d'une journée.

La Sûreté du Québec n'a pas confirmé si les motomarines impliquées dans la collision étaient louées ou non.

D’après les informations de Marilyn Marceau