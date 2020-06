Les élèves manitobains reprendront le chemin de l'école le 8 septembre

Dans une série de tweets, Kelvin Goertzen affirme que les enseignants et le personnel retourneront dans les écoles le 2 septembre, tandis que les élèves suivront une semaine plus tard. Cela fera près de six mois que les élèves manitobains n’auront pas été à l’école.

Le retour des équipes enseignantes une semaine avant les élèves leur permettra de s’habituer aux nouveaux protocoles d’éloignement social. Cela leur permettra également de trouver des moyens d'aider les élèves qui ont besoin d’aide pour du rattrapage, explique le ministre.

Comme prévu, l'apprentissage à domicile a été difficile pour beaucoup. Bien qu'il y ait un besoin de possibilités d'apprentissage supplémentaires pour de nombreux élèves au cours de la prochaine année scolaire, le souhait était qu'il soit adapté pendant l'année scolaire , a-t-il déclaré.

Les élèves manitobains ont quitté l’école le 23 mars, soit une semaine avant la semaine de relâche. Les vacances ont aussi été prolongées d’une semaine en raison du nouveau coronavirus. À l’époque, le ministre avait affirmé qu’il espérait ainsi combattre la propagation de la COVID-19.

Par la suite, l’apprentissage en classe a été suspendu pour une période indéterminée le 31 mars. L’enseignement se faisait alors à distance, les enseignants continuant à assigner le travail, à mener des évaluations et à dialoguer avec les élèves en ligne.

Les écoles ont ensuite été autorisées à rouvrir à partir du 1er juin, mais de façon extrêmement restreinte. Des rendez-vous devaient être pris pour des cours particuliers, des évaluations, des conseils ou d'autres programmes limités demandés par un élève.

Recueillir les commentaires des parents

Par le passé, le premier ministre Brian Pallister avait laissé entendre que les écoles pourraient rouvrir pour reprendre l'apprentissage en classe dès le 31 août.

Afin d'évaluer si les parents et les tuteurs sont prêts à renvoyer leurs enfants en classe, la province a entrepris un sondage en ligne qui portait sur plusieurs sujets, dont le port de masques, l'utilisation de désinfectant pour les mains et les règles encadrant le transport en bus.

C'est sur la base de ces commentaires que la province a décidé de rouvrir les classes comme elle le fait traditionnellement, après le long week-end de la fête du Travail, a assuré Kelvin Goertzen.

Plus de détails sur le plan complet de réouverture des écoles seront annoncés prochainement, a-t-il conclu.