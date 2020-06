Ottawa et les provinces rejettent le port obligatoire du masque

Les autorités fédérales et provinciales de santé publique incitent la population à porter un masque non médical lorsque la distanciation physique est difficile comme au magasin, dans l'autobus ou dans le métro, mais sans contraindre le public à suivre cette recommandation.

Au Québec, le directeur de santé publique, le Dr Horacio Arruda, évoque toutefois la possibilité de rendre le masque obligatoire, se disant très préoccupé par le relâchement des Québécois en matière de distanciation physique.

Le masque peut contribuer à bloquer les gouttelettes du coronavirus qui sortent de la bouche de personnes asymptomatiques ou présymptomatiques, fait valoir la médecin de famille ontarienne et porte-parole de la coalition de docteurs Masks4Canada Jennifer Kwan.

Il faut qu'environ 80 % des personnes portent un masque pour avoir un impact significatif sur la transmission de la COVID-19 et s'assurer que le déconfinement est sécuritaire et soutenable.

Or, à l'heure actuelle, environ 40 % des Canadiens utilisent un masque en tissu à l'extérieur de leur domicile, estime la Dre Kwan.

Elle croit qu'une directive obligatoire de la part du fédéral ou des provinces dissiperait toute confusion sur l'utilité du couvre-visage et faciliterait la vie aux commerçants et aux sociétés de transport qui l'exigent.

Pour elle, pas question d'imposer des amendes aux contrevenants, mais plutôt de les sensibiliser à la question. Les enfants de moins de 2 ans et les personnes ayant un problème médical les empêchant de porter un masque seraient par ailleurs exemptés.

La présidente de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO), Doris Grinspun, affirme qu'il faut se préparer dès maintenant à faire face à une deuxième vague.

Que ce soit en Ontario, au Québec ou en Alberta, les premiers ministres refusent actuellement de rendre le port du masque obligatoire.

À la fin du mois dernier, Doug Ford a prévenu les Ontariens que les commerçants avaient le droit de refuser l'entrée aux clients ne portant pas de couvre-visage.

Il a refusé néanmoins de rendre le masque obligatoire, expliquant que la province n'avait pas les ressources nécessaires pour surveiller la population et punir les contrevenants.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a répété mardi qu'il n'était pas nécessaire, selon elle, de rendre le port du masque obligatoire. Son attachée Hayley Chazan précise que les bureaux locaux de santé publique peuvent imposer le port du masque dans les commerces sur leur territoire comme à Windsor.

En Alberta, le premier ministre Jason Kenney a souligné que son gouvernement était en train de distribuer 40 millions de masques gratuitement et que les municipalités avaient le pouvoir d'imposer le port du masque dans les transports publics.

De son côté, l'attachée de presse du Cabinet du premier ministre québécois François Legault, Nadia Talbot, rappelle que Québec a donné des masques « en quantités importantes » aux villes de Laval et de Montréal, pour qu'elles les distribuent aux usagers du transport en commun.

Le port du masque pourrait-il devenir obligatoire au Québec à l'automne s'il y a une deuxième vague? Nous verrons en temps et lieu et nous suivrons les recommandations de la santé publique comme nous le faisons depuis le début de la crise , répond Mme Talbot.

Le Nouveau-Brunswick avait annoncé le 5 juin que le masque serait obligatoire dans les restaurants et les magasins, avant de faire marche arrière le lendemain.

En Colombie-Britannique, le port du masque est recommandé également, mais pas obligatoire. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas porter un masque médical ou un masque non médical et nous ne voulons certainement pas le mettre sur quelqu'un qui ne peut pas le retirer lui-même [comme les petits enfants], parce que cela peut être dangereux , explique la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a adopté le masque en mai, mais sans vouloir imposer de directive nationale, affirmant qu'il revenait à chaque personne de prendre sa propre décision.

Le port d'un masque ne suffira pas à empêcher la propagation de la COVID-19 , ajoute l'Agence, qui recommande tout de même d'avoir un couvre-visage dans les lieux publics achalandés, tels que les magasins, les centres commerciaux et les transports en commun.

Les partisans du masque non médical citent en exemple des pays comme la Corée du Sud, Taiwan ou la République tchèque, où l'usage du masque est généralisé ou obligatoire, et qui ont réussi à limiter les ravages de la pandémie.

Le virologue et chercheur-clinicien à l'Hôpital Montfort d'Ottawa Hugues Loemba pense que le port du masque devrait être obligatoire dans le transport en commun et dans les endroits publics où une distance de 2 mètres ne peut être respectée.

Si on donne le choix à tout un chacun de porter les masques ou pas, et que ça soit volontaire dans ces lieux publics, on va donner une chance au virus de survivre et continuer à se propager.

Hugues Loemba, virologue