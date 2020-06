L'effet des manifestations sur la propagation de la COVID-19 n'est pas encore connu

Trois semaines après le rassemblement du 31 mai dernier, où près de 3500 personnes se sont entassées dans les rues de Vancouver, les cas de la COVID-19 étaient toujours en baisse dans la province. Vendredi, des milliers de manifestants ont marché dans le centre-ville pour marquer la journée commémorative de la fin de l'esclavage aux États-Unis.

Or, il est encore trop tôt pour connaître les effets de ces foules sur la propagation de la COVID-19, estime Caroline Colijn, la titulaire de la Chaire de recherche Canada 150 en modélisation mathématique de l’évolution des agents pathogènes et santé publique.

La période d'incubation de la COVID-19 est de 14 jours, rappelle-t-elle, et les personnes qui sont atteintes de la maladie sont parfois asymptomatiques ou ne se font pas tester.

Il faudra attendre de trois à six semaines avant de dresser un meilleur portrait de la situation, fait valoir Mme Colijn.

Elle souligne cependant que même si le nombre de cas augmente, il sera impossible de savoir avec certitude si les manifestations en sont la cause, à moins de mener une enquête.

De nombreuses manifestations se sont tenus à Vancouver, comme ailleurs dans la province, en soutien au mouvement antiraciste Black Lives Matter pendant la pandémie de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

La distanciation, le meilleur outil

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, demande à toute personne ayant pris part à l'une des récentes manifestations de surveiller les symptômes associés à la COVID-19 et de s'isoler si ceux-ci apparaissent.

La COVID-19 se transmet par gouttelettes. Scander des slogans parmi une foule pose donc un risque, selon Mme Colijn, qui remarque toutefois que la propagation est moins grande à l'extérieur, où les gouttelettes peuvent être emportées par le vent.

Les masques non médicaux et couvre-visages, que beaucoup de gens portaient lors des manifestations à Vancouver, peuvent également servir de barrière contre les plus grosses gouttelettes.

Porter un masque et pratiquer l'éloignement physique demeure le meilleur moyen de s'en protéger, souligne-t-elle : Le seul outil ayant fonctionné dans le monde est de rester à l'écart les uns des autres.

Avec les informations d'Andrea Ross