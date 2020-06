Un cas de COVID-19 dans une résidence pour aînés de Saint-Cyprien

Il s'agit de la résidence privée Marie-Ann de Saint-Cyprien, qui héberge actuellement neuf personnes âgées, sur une possibilité de 15.

L'un des résidents a reçu un test de dépistage positif vendredi soir. Une enquête épidémiologique a été lancée dès lors.

Pour le moment, on a reçu environ les trois quarts des résultats d’analyse, et ils sont tous négatifs. On devrait avoir les autres résultats dans la journée à venir. Ariane Doucet-Michaud, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Ce cas a été recensé dans le bilan journalier de samedi du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

Selon sa porte-parole, Ariane Doucet-Michaud, une vingtaine de personnes – employés et résidents – ont, depuis, été testées.

Il ne s’agit pas d’une éclosion. On parle d’éclosion quand on a deux cas et plus. Dans ce cas-ci, c’est un résident, de façon isolée, qui a été testé positif à la COVID-19 , indique Mme Doucet-Michaud.

La porte-parole du CISSS Bas-Saint-Laurent, Ariane Doucet-Michaud (archives). Photo : Radio-Canada

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique que le résident en question était symptomatique, et a depuis été confiné à sa chambre. Aucun autre résident ne présente de symptômes.

Ce qu’on constate, c’est que le port des équipements de protection individuelle, autant par les employés de la ressource que par les employés du soutien à domicile, était fait de façon exemplaire. Donc ça vient vraiment réduire les risques de transmission , ajoute la porte-parole.

Rappel des mesures sanitaires

Bien que relativement épargnée depuis le début de la pandémie, la région ne doit pas baisser la garde, rappelle le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

On aurait tendance à croire avec le déconfinement qui se passe au national, à l’arrivée de l’été, que le virus est derrière nous. [...] Mais le virus est toujours là. Il circule dans la communauté. Ariane Doucet-Michaud, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle donc aux citoyens de limiter leurs contacts, de porter le masque lorsque c’est possible, de respecter la distanciation physique de deux mètres et de se laver les mains.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse