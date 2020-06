Ceux qui se sont adonnés à la marche, au cyclisme ou au kayak le long du canal à Ottawa dernièrement l’ont sûrement observé. La surface de l'eau est presque complètement recouverte d’algues vertes visqueuses.

La prolifération s'étend du pont Corktown jusqu’aux écluses du centre-ville d’Ottawa. Selon les spécialistes de Parcs Canada, les algues sont des algues vertes filamenteuses, une espèce qui ne produit pas de toxines, contrairement à certaines algues bleues.

Mais Parcs Canada s’inquiète quand même de l’impact environnemental que pourrait avoir la présence accentuée des algues vertes. La prolifération de ce type de végétation aquatique peut occasionner la perte éventuelle d’oxygène dans l’eau. L’algue peut aussi nuire aux poissons, aux oiseaux et à d’autres espèces sauvages.

Bien qu’il s’agisse d’un phénomène naturel, Parcs Canada a examiné toutes les options et a décidé de retirer la masse d’algues flottantes , a indiqué dans un courriel un porte-parole du ministère, Dale MacEachern.

Parcs Canada fera déplacer le désherbeur à cet endroit lundi pour l’enlèvement des mauvaises herbes et augmentera également le débit de l’eau qui coule à Ottawa, ce qui facilitera le nettoyage et empêchera toute autre prolifération , a-t-il ajouté.

Long de 202 kilomètres, le canal Rideau relie Kingston à Ottawa par plusieurs lacs, rivières et marais. Le canal comprend 47 écluses et sillonne plusieurs villes et villages de l'est de l'Ontario.