Trente chantiers routiers en cours à Sherbrooke

Des travaux de resurfaçage de la chaussée seront effectués sur les rues Murray, Lecours, Letarte, Pariseau, Warren, Courcelette et Kitchener.

Des chantiers de réfection s’amorcent aussi sur les rues Gaspé, 24-Juin et Quatre-Saisons. Ces travaux devraient s’échelonner sur six à huit semaines, prévient la Ville de Sherbrooke.

Pour ce qui est des travaux sur le chemin Duplessis, du retard a été accumulé et la Ville prévoit maintenant avoir terminé le travail pour les vacances de la construction. La canalisation de l’égout pluvial et la fermeture des fossés a été plus complexe que prévu. En fait la complexité des branchements des égouts pluviaux à partir des résidences privées a retardé les cols bleus, explique Jocelyn Grenier du service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke.

Malgré la chaleur accablante qui s’abat sur le Québec depuis plusieurs jours, les chantiers n’ont pas été suspendus. Des pauses plus longues sont attribuées aux travailleurs, mais aucun retard n’est enregistré quant à leur réalisation.

Quelques chantiers ont aussi été complétés au cours de la dernière semaine. C’est le cas du mur solidifié sous le parc Jacques-Cartier, le long de la piste cyclable qui relie le parc Jacques-Cartier et le parc des Quatre-Pins. Le prolongement des services souterrains sur le boulevard Bourque et le virage à gauche sur le boulevard de Portland, au coin de la rue Robert-Boyd dont aussi achevés.