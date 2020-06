Le film québécois Physique de la tristesse remporte un prestigieux prix international

Déjà récompensé par le prix Iris du meilleur court métrage d’animation, lors du Gala Québec Cinéma le 10 juin dernier, le film Physique de la tristesse est le premier à avoir été réalisé grâce à la technique de l’encaustique, qui est une vieille technique de peinture à la cire.

J’avais gagné plusieurs prix à Annecy, sauf un : le grandiose Cristal. Je suis extrêmement heureux de le recevoir aujourd’hui, et je me sens comme un alpiniste qui, après 18 ans de montée, est finalement arrivé au sommet : c’est mon Everest !, a déclaré, par communiqué, Theodore Ushev.

Narrée en anglais par Rossif et Donald Sutherland, et par Xavier Dolan en français, Physique de la tristesse est inspiré d’un roman de l’écrivain bulgare Guéorgui Gospodinov. Dans ce film produit par l'Office national du film, le cinéaste d'origine bulgare Theodore Ushev, nommé aux Oscars en 2017, parle de déracinement et d’identité.

Le film québécois Moi, Barnabé, du réalisateur québécois Jean-François Lévesque était également en compétition au Festival d’Annecy aux côtés de deux films canadiens : Altötting, d’Andreas Hykade; et L'abeille et l'orchidée, de Frances Adair Mckenzie.

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Festival international du film d’animation d’Annecy se tient en ligne, jusqu'au 30 juin.