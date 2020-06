Le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie interdit depuis le 19 juin l’accès à toutes les terres de la Couronne pour des activités industrielles et récréatives. Les forêts de la province sont si desséchées qu’il suffirait d’une étincelle produite par un véhicule pour déclencher un incendie, selon le ministre Mike Holland.

Dans certaines régions de la province, les niveaux de risque sont les plus élevés que nous ayons jamais connus , a souligné Mike Holland, vendredi dernier, dans un communiqué.

Mise à pied de travailleurs forestiers

Il y avait longtemps que le propriétaire de l’entreprise forestière W. M. Arseneau, Jimmy Bourque, n’avait vu une fermeture de cette ampleur.

On a vu déjà que les bois barraient de midi jusqu’à 8 h du soir, mais barré complètement comme ça, je dirais que ça fait tout prêt d’une vingtaine d’années , estime M. Bourque.

L’entreprise W. M. Arseneau construit et entretient des pistes en forêt qui servent à l’industrie forestière. Elle prépare aussi des terres forestières pour des travaux de reboisement. Elle est paralysée par la fermeture des terres de la Couronne.

Nous autres, la conséquence, c’est que toutes les opérations forestières sont présentement arrêtées. Donc, ça nous force d’envoyer des employés chez eux. Je dirais que ça fait de 12 à 15 employés présentement. On en a plus, mais c'est certain que si ça dure, les autres pourraient être affectés aussi. On espère qu’on va avoir de la pluie et qu’on pourra retourner travailler en foresterie , explique Jimmy Bourque.

Sentiers de VTT fermés

La situation est décevante pour les membres du club de VTT de Rogersville, selon le président de l'organisme, Aquila Richard, mais il dit comprendre les raisons présentées par le gouvernement.

C’est sûr que ce n’est pas plaisant. Je veux dire qu’il y a du monde qui aime faire du quatre roues ce temps-ci de l’année. Il fait beau. Comme c’est ça, il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire parce que c’est dangereux pour le feu et tout ça. C’est mieux d’être à la maison et ne pas faire de four wheeler que mettre le feu , affirme M. Richard.

Jusqu’à présent cette année, 263 incendies de forêt ont brûlé plus de 1141 hectares de terres forestières, alors que la moyenne sur 10 ans jusqu’à maintenant est de 158 incendies de forêt et de 197 hectares brûlés, précise le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.

Avec les renseignements de Jean-Philippe Hughes