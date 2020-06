Le plan, intitulé Nouveau regard sur le Service de police de Laval , a été dévoilé par le maire de la Ville, Marc Demers, et le directeur général de la Ville, Jacques A. Ulysse, en conférence de presse.

Il a pour objectif de revisiter certains modes de fonctionnement, revoir les pratiques en place et déployer une série d’actions pour renforcer les liens avec les citoyens issus de l’immigration, afin d’accroître le sentiment de sécurité et de confiance qu’ils éprouvent dans et envers leur Ville , peut-on lire dans le document.

Le plan comprend trois volets et une dizaine de mesures qui permettraient à la Ville d'atteindre l'objectif d'offrir un service de proximité de qualité .

Le plan, en trois volets : Acquérir une meilleure connaissance et compréhension de la diversité ethnoculturelle du territoire, de ses enjeux et des modes d’intervention; Faire connaître et valoriser le métier de policier au sein des communautés; Mettre en place les outils pour atteindre les objectifs de la Ville.

Tout d'abord, Laval compte établir un diagnostic sur la qualité des relations avec les communautés .

Pour ce faire, la Ville va mettre en place un système de collecte de données qui rendra possible une analyse fine, éclairée, et transparente de l’enjeu du profilage racial .

Une réalité reconnue

Questionné au sujet du profilage racial, le maire Demers, qui a été policier pendant plus de 30 ans au sein du Service de police de Laval, a reconnu avoir été témoin « d'actions qu'il n'approuvait pas » durant ses années de service.

Il se sent une responsabilité de maintenir le lien de confiance entre le public d'une part et l’administration municipale et le service de police d'autre part. Ça va être un défi constant de nous améliorer, et d'améliorer les services que nous fournissons à la population , explique-t-il.

Pour résoudre cet enjeu, la Ville veut augmenter la représentativité des minorités visibles au sein du corps policier et créer un « grand dialogue » entre les Lavallois issus des minorités et le service de police.

La meilleure façon d’éviter [le profilage racial], c’est d’apprendre à vivre ensemble et faire tomber les préjugés face à différentes cultures. Marc Demers, maire de Laval

Une politique sur les interpellations policières sera aussi mise en place.

Une absence remarquée

Marc Demers a insisté sur le fait que ce plan ne concernait pas seulement le service de police, mais bien l’ensemble de l’administration municipale. Le maire a rassuré quant à la pleine collaboration du chef de police de Laval, pourtant absent de la conférence de presse.

Il n’y a aucune résistance au sein du service de police, a-t-il expliqué. Le chef de police s’adressera aux médias au moment qu’il trouvera opportun.

Laval est une des villes les plus multiculturelles au Québec. Plus d’un quart de sa population est constitué de personnes issues de l’immigration. Pourtant, les policiers issus de la diversité ne représentent que 6,4 % du Service de police de Laval.

Le directeur général de la Ville, Jacques A. Ulysse, a indiqué avoir comme objectif 10 %. Il n’a pas indiqué d’horizon, mais le maire a dit qu'à terme, l’objectif est que la composition des employés de l'administration de la Ville reflète la réalité lavalloise.