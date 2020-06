Ouverture de plusieurs lieux de rassemblements lundi

À Gatineau, l’équipe de gestion de la Sporthèque offrait déjà des sessions d’entraînement en groupe à l’extérieur.

La directrice générale, Élaine Dupras, a indiqué que ses clients avaient très hâte de renouer avec les équipements, poids lourds et sessions intensives.

Un "x" marque les tapis de course qui ne peuvent être utilisés. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Beaucoup de personnes trouvent que ça a eu un impact négatif sur leur santé, ce n’est pas tout le monde qui arrive à s'entraîner devant un écran avec des entraînements sur le web. Élaine Dupras, directrice générale, Sporthèque de Gatineau

Les gens ont hâte et je pense que les gens vont respecter les mesures d’hygiène , ajoute Mme Dupras. On recommande aux gens de porter le masque lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur du club et pour le yoga par exemple on demande aux gens d’amener leur tapis et de le nettoyer avant et après utilisation.

Retour des fidèles

Les lieux de culte peuvent à nouveau accueillir les fidèles en nombre restreint et en maintenant les normes de distanciation physique.

Églises, synagogues et mosquées peuvent recevoir jusqu'à 50 personnes, mais la limite pourrait passer à 250 au cours des prochaines semaines.

À Gatineau, la réouverture des paroisses de l’Archidiocèse se fera graduellement à partir de cette fin de semaine. Certaines églises pourraient choisir d’ouvrir leurs portes plus tard selon les besoins en matière de préparation sanitaires.

L'Église Saint-Matthieu de Gatineau Photo : Courtoisie Archidiocèse de Gatineau

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Mgr Paul-André Durocher de l’Archidiocèse de Gatineau s’est aussi réjoui d’enfin pouvoir accueillir des gens dans les installations religieuses.

Selon Mgr Durocher beaucoup de fidèles attendaient cette journée-là, ça a été très pénible pour ne pas pouvoir célébrer les sacrements .

Mais selon lui, plusieurs rituels devront être modifiés pour respecter la distanciation physique.

L’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher précise que la communion devra dorénavant se faire dans le silence. Photo : Radio-Canada

C'est seulement le prêtre qui va faire la communion, il portera un masque, il va se désinfecter les mains et personne d’autre n’aura touché les hosties. Entre le prêtre et les personnes, il va y avoir une petite table, les fidèles seront obligés d'étendre les mains. Mgr Paul-André Durocher, Archidiocèse de Gatineau

S’il [le prêtre] touche les mains d’un fidèle lorsqu’il lui remet l’hostie, il doit arrêter, se désinfecter les mains , ajoute Mgr Durocher. Le dialogue aussi est annulé, ça va se faire en silence.

Selon lui, les interdictions de fréquenter les lieux de culte ont aussi des impacts négatifs sur les finances des églises qui comptent beaucoup sur les dons de paroissiens.