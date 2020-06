Un sondage révèle l’ampleur du racisme envers la communauté chinoise au Canada

Ce coup de sonde met en lumière l’ampleur du racisme au pays, selon Shachi Kurl, directrice générale chez Angus Reid.

Parmi les plus de 500 Canadiens d’origine chinoise et membres du Forum Angus Reid ou de Inclusive Insight qui ont été sondés, la moitié auraient été insultés ou traités de noms en lien avec la COVID-19, et 43 % affirment avoir été personnellement menacés ou intimidés.

Près du tiers disent avoir été fréquemment exposés à des graffitis racistes ou à des messages du même genre sur les médias sociaux. La majorité, soit 61 %, auraient ajusté leur routine afin d’éviter des confrontations ou des rencontres désagréables depuis le début de la pandémie.

Des barrières à l’acceptation bien présentes

Pour Mme Kurl, l’un des résultats les plus troublants de l’étude est que malgré le fait que la vaste majorité (88 %) des répondants sont d’avis que le fait d’être Canadien représente une part importante de leur identité, seulement 13 % pensent que les autres personnes les considèrent toujours comme des Canadiens.

Ça m’indique que vous pouvez être dans ce pays depuis cinq ans ou vous pouvez être un immigrant de quatrième génération, mais à cause de votre apparence il y a toujours une barrière à l’acceptation et il est difficile d’être reconnu comme Canadien par les autres Shachi Kurl, directrice générale chez Angus Reid

La majorité des répondants ont indiqué qu’ils sont d’avis que les Canadiens blâment les personnes d’origine chinoise pour la COVID-19. Près des deux tiers affirment que la couverture des médias nord-américains a eu un effet négatif sur la façon dont ces communautés sont perçues par les autres Canadiens.

Un plaidoyer pour plus de données

Pour le professeur Henry Yu, qui enseigne l’histoire à l’Université de la Colombie-Britannique, ces résultats ne sont pas surprenants. Il a mandaté l'Institut Angus Reid afin d’illustrer la présence de racisme systémique, alors que les actes racistes sont souvent décrits comme des actes isolés.

C’est d’une importance vitale que l’on amasse plus de données du genre au Canada , explique le professeur Yu. Comment peut-on savoir s’il y a du racisme si l’on ne fait pas de recherche?

Jusqu’à présent, ce sont les victimes qui ont dû rapporter elles-mêmes les actes racistes dont elles ont été victimes. Elles peuvent le faire à travers des initiatives telles que le centre de signalement des actes racistes de Project 1907.  (Nouvelle fenêtre)

Le fait de traiter les gestes racistes et discriminatoires comme une constellation d’actes isolés encourage le déni et le silence à propos du racisme au Canada selon le professeur Yu. Ça pourrait aussi rendre plus difficile pour ceux qui font l’expérience du racisme de croire que ça leur arrive.

Si le sondage était limité aux Canadiens d’origine chinoise, les résultats seraient sans doute applicables à de nombreuses autres communautés aux racines asiatiques ou à n’importe qui pouvant être perçu comme un Canadien d’origine chinoise affirme le professeur Yu.

Le sondage en ligne  (Nouvelle fenêtre) a été réalisé entre le 15 et le 18 juin 2020 parmi un échantillon aléatoire représentatif de 516 adultes canadiens s’identifiant comme étant d’origine chinoise et qui sont membres du Forum Angus Reid ou de Inclusive Insight. Une marge d’erreur ne peut être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci, mais à titre comparatif, un échantillon aléatoire probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de plus ou moins 4,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Avec les informations de Maryse Zeidler