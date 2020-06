Val-d’Or accepte un projet de potagers en façade

L’idée émane d’un groupe de citoyens, appuyés du conseil de quartier de Paquinville-Fatima et des organismes Embellir Val-d’Or et les Incroyables Comestibles.

Le projet permettra de planter en terre tant des légumes que des fleurs comestibles sur une superficie maximale de neuf mètres carrés, sans clôture, jusqu’à un mètre de la ligne frontale d’une résidence. Pour établir ces balises, Val-d’Or s’est inspirée des normes en vigueur dans d’autres municipalités du Québec, notamment à Plessisville.

Des citoyens nous ont interpellés pour qu’on change la réglementation, mais c’est un long processus et on a choisi d’y aller en projet-pilote pour ne pas perdre cette saison-ci, explique la conseillère Karen Busque. Ça va nous permettre de voir le besoin, s’il y a un engouement et comment la réglementation peut être adaptée aux souhaits des citoyens. C’est en ligne avec notre politique sur les saines habitudes de vie qui sera bientôt déposée.

Dans l’air du temps

Passionnée de jardinage et membre du conseil de quartier, Irène Mercier estime que ce projet s’inscrit parfaitement dans le courant actuel qui vise à mettre en valeur la sécurité alimentaire et l’implication communautaire.

C’est dans l’air du temps et ça existe ailleurs au Québec, rappelle-t-elle. Certains aimeraient avoir moins de gazon devant leur maison et avoir un espace pour jardiner et démontrer à la population que c’est faisable et pas si difficile. Ça suscite la curiosité et ça devient un projet rassembleur.

Esthétisme

Les promoteurs du projet réalisent que l’enjeu de l’esthétisme doit être pris en compte pour que ça soit bien accepté de tous.

Irène Mercier et Any Dubé, promotrices du projet-pilote de potagers en façade à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est sûr que le but au départ ce n’est pas que ça soit beau comme une plate-bande, mais bien de produire des choses à manger le plus efficacement possible, estime Any Dubé. Mais il faut quand même garder un esthétisme au projet. Le projet-pilote va permettre aux gens qui ont le goût d’essayer ça de le faire tout en s’assurant que ça soit joli.

Any Dubé y voit aussi une belle façon de mettre de l’avant une philosophie de mise en valeur de l’agriculture de proximité.