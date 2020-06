Un concert mondial pour réclamer des moyens de lutte contre la COVID-19 accessibles

L’acteur Dwayne Johnson animera, samedi prochain, un spectacle mettant entre autres en vedette les chanteuses Shakira et Miley Cyrus pour appeler les leaders du monde entier à rendre accessibles à tous et à toutes les moyens pour lutter contre la COVID-19.

L’événement, intitulé Global Goal : Unite for Our Future – The Concert (« Objectif global : unis pour notre futur – le concert ») est organisé par l’ONG Global Citizen et la Commission européenne.

Parmi les autres artistes de musique qui y participeront, de manière virtuelle : Coldplay, Justin Bieber, Christine and the Queens et le pianiste Lang Lang.

De nombreuses vedettes de différents milieux seront également de la partie, dont Chris Rock, Charlize Theron, Kerry Washington et David Beckham.

Le président français, Emmanuel Macron; le président sud-africain, Cyril Ramaphosa; la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen; ainsi que Bill et Melinda Gates feront aussi des apparitions.

L’événement vise à mettre en lumière la communauté mondiale des gens qui tentent de donner un accès équitable aux soins de santé, et d’autres situations injustes auxquelles le monde fait face , a affirmé Dwayne Johnson, selon un communiqué.

Un « changement systémique » demandé

L’organisation dit que l’événement ne se veut pas une collecte de fonds, mais vise plutôt à éveiller les consciences sur les conséquences néfastes de la COVID-19 vécues plus fortement par les communautés et pays défavorisés.

Global Citizen demande un changement systémique, un changement qui établira une justice pour tout le monde, partout, peu importe le lieu de naissance où la couleur de leur peau , a affirmé le fondateur de l’ONG, Hugh Evans. Si nous voulons mettre un terme à la pandémie de COVID-19 pour tout le monde, nos leaders mondiaux doivent s’engager à investir les milliards de dollars nécessaires pour fournir de manière équitable tests, traitements et vaccins.

Le concert doit être diffusé sur CBC, Global et Citytv, au Canada, à compter de 20 h, HAE. Il sera également mis en ligne sur les réseaux sociaux de Global Citizen.