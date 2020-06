7500 portables pour les élèves du secondaire de la Beauce-Etchemin

On a vu lors de la pandémie que nous avions des enjeux importants à relever pour l'apprentissage en ligne. [On veut] être sûr que chaque étudiant puisse avoir un appareil advenant le cas qu'arrive la deuxième vague et qu’on [soit] obligé de fermer les écoles. On sait que nos élèves vont être déjà outillés , explique le directeur général du CSSBECentre de services scolaires de la Beauce-Etchemin , Normand Lessard, en entrevue à Radio-Canada.

Il ajoute que des spécialistes de la technopédagogie vont accompagner les enseignants afin qu’ils soient en mesure d’utiliser efficacement cet outil numérique dans le cadre de leur travail.

C'est surtout de s'assurer d'avoir une pédagogie efficace. C'est ça pour nous autres qui est essentiel. L'outil informatique, c'est un levier additionnel, mais un levier qui peut être drôlement intéressant, tant pour l'élève que pour l'enseignant , soutient M. Lessard.

Le directeur général du CSSBE, Normand Lessard Photo : Radio-Canada

Le CSSBECentre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a fait l’acquisition de 6775 appareils de marque Chromebook pour les élèves et le personnel enseignant du secondaire et de l’éducation aux adultes. Cela représente un investissement de 2 millions de dollars.

Comme le centre de services scolaires avait déjà en sa possession 811 Chromebook, il sera en mesure de prêter un total de 7586 appareils à compter de l’automne prochain. Les élèves et les enseignants pourront les utiliser en classe et à la maison, en cas d'un éventuel confinement.

Appareil idéal

L’ordinateur portable produit par Google a été sélectionné pour sa polyvalence et la durée de vie de sa batterie. Le CSSBECentre de services scolaires de la Beauce-Etchemin était soucieux de fournir à ses élèves et ses enseignants un appareil pouvant fonctionner durant une journée sans avoir à être rechargé.

Un Chromebook est un portable allégé qui fonctionne avec le système d’exploitation Chrome OS de Google. Il permet notamment l’utilisation de diverses applications web comme Office 365 , précise dans un communiqué Christian Buteau, directeur adjoint du Service des ressources informationnelles et organisationnelles au CSSBECentre de services scolaires de la Beauce-Etchemin .

Il croit également que le Chromebook est l’appareil idéal pour le milieu scolaire puisqu’il permet un accès rapide aux ressources et aux outils offerts en infonuagique .

De son côté, la directrice des Services éducatifs, Karina Roy, souligne que l’achat d’ordinateurs portables permettra d’assurer l’équité technologique entre les différents groupes d’élèves .

Le recours généralisé à des ordinateurs portables obligera le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin à effectuer des investissements pour améliorer le réseau sans fil et la capacité du lien Internet de ses écoles secondaires.

Avec la collaboration de Jean-Philippe Robillard