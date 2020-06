Les terrasses sur Saint-Denis finalement autorisées tout l'été

Dans un premier temps, comme indiqué par Radio-Canada la fin de semaine passée, il avait été signifié à des restaurateurs qu’ils devaient retirer leur espace extérieur à la mi-juillet, quelques jours avant le lancement des travaux du Réseau express vélo, l’une des promesses électorales de Valérie Plante.

Ces longs axes cyclables verront le jour dans les prochains mois sur plusieurs artères de la métropole, dont la rue Saint-Denis. Le chantier, pour le tronçon Jean-Talon - Roy, doit débuter le 20 juillet.

Furieux de cette décision, alors qu’ils comptaient sur ces terrasses pour se remettre des conséquences financières de la pandémie, ces commerçants, qui soutiennent néanmoins à terme une telle mesure, avaient demandé un report des travaux et une écoute de l’administration municipale.

Sur les réseaux sociaux, Luc Rabouin, qui a échangé en fin de semaine avec plusieurs d’entre eux, a finalement convenu que ces terrasses seront maintenues . Son cabinet a confirmé à Radio-Canada ces informations, en spécifiant que ces espaces pourront être installés jusqu'en octobre.

Nous allons même permettre des terrasses du côté ouest [de la rue Saint-Denis], ce qui n’était pas possible jusqu’à maintenant. Nous sommes à l’écoute et en mode solutions, les commerçants aussi , a également écrit Luc Rabouin sur Twitter, en soulignant que les travaux démarreront sur la partie nord.

Nous trouvons des solutions pour débuter les travaux fin juillet sur la portion nord, ce qui permettra de maintenir les terrasses du Plateau plus longtemps à la satisfaction des commerçants. Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal, sur Twitter

Propriétaire de Chasse-Galerie, Vianney Godbout, qui a été à l’origine d’une pétition pour demander le report de ce vaste chantier, se dit ravi de ce revirement.

Pouvoir garder nos terrasses jusqu’à l’automne, c’est déjà bien. On s’est fait entendre, il y a eu une écoute, on a été agréablement surpris, et nous, les commerçants, on l’apprécie énormément , juge-t-il, tout en partant ce lundi matin à la rencontre d’entrepreneurs pour installer sa terrasse.

C’était une décision absurde, prise dans une tour dorée, alors qu’on aurait pu être dès le départ à l’écoute des gens sur le terrain. Mais on a été entendus et c’est ce qu’on voulait. Vianney Godbout, propriétaire du restaurant Chasse-Galerie

Désormais, ajoute-t-il, nos projections sont beaucoup plus radieuses . J’espère que c’est une relation qu’on va pouvoir entretenir entre le Plateau et les commerçants , souligne-t-il.

L'avenue du Mont-Royal sera entièrement piétonne jusqu'à l'automne. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’avenue Mont-Royal piétonne est un pari

Ces derniers jours, les critiques ont fusé concernant la piétonnisation de l’avenue Mont-Royal, en vigueur depuis quelques jours, en raison, notamment, des conséquences liées à la circulation automobile et aux stationnements.

C’est un pari , convient le maire Luc Rabouin, également responsable du développement économique, en mentionnant que des aménagements et des animations verront prochainement le jour.

Au cours d’un entretien accordé à Radio-Canada, il soutient que cette décision a été prise de concert avec la société de développement commercial (SDC) du secteur.

C’est un risque, la piétonnisation. Mais ne rien faire était un risque. Faire des corridors sanitaires est un risque. Tout est un risque. Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal

Tout était envisagé, avance-t-il, en rappelant que l’avenue du Mont-Royal a accueilli le premier corridor sanitaire de la métropole. Celui-ci n’était pas très joli, mais efficace , confie-t-il.

Dès le début, on a discuté de l’après, assure le successeur de Luc Ferrandez. Est-ce qu’on doit maintenir un corridor? En faire un de chaque côté en maintenant les véhicules? En faire deux mais en laissant le transport en commun au centre? Faire une rue piétonne? On a convenu que l’option la plus prometteuse, c’est la piétonnisation .

Un discours partagé par Claude Rainville, qui dirige la SDC de l’Avenue du Mont-Royal. C’est risqué, mais c’est basé sur les habitudes du quartier, de la consommation , spécifie-t-il, en affirmant qu’un sondage mené en 2017 par son organisme révélait que 11 % de la clientèle utilise une voiture pour se rendre sur cette artère.

Un taux d’inoccupation en hausse Avant la pandémie, le taux d'inoccupation des locaux commerciaux était de 8 % sur l’avenue Mont-Royal, explique le directeur de la SDC du secteur, Claude Rainville. Selon ce dernier, bien qu’il soit encore difficile d’avoir une idée précise actuellement, ce chiffre devrait inévitablement être revu à la hausse en raison de la pandémie, la faute notamment au manque de liquidités des commerçants. Est-ce que ce sera 15, 20 ou 25 %? L’avenir nous le dira, les prochains mois seront déterminants et une deuxième vague serait fatale , soutient-il.

On est d’avis, reprend-il, que c’est un pari à faire.

La piétonnisation, ça vient nous démarquer des autres artères qui restent conventionnelles. Il y a des gens qui sont enchantés, d’autres vraiment moins, mais on fait le pari qu’on va en sortir gagnants. Claude Rainville, directeur de la SDC de l’avenue du Mont-Royal

Afin de soutenir les commerçants, la mairie du Plateau-Mont-Royal a également décidé de faire un effort considérable en revoyant à la baisse le coût d’un permis d’exploitation d’une terrasse dans l’ensemble de l’arrondissement.

Pour cet été, un tarif unique de 50 $, quelle que soit la taille, est demandé, contre plusieurs milliers de dollars par le passé.