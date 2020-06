Pas de ComediHa! Fest cet été à Québec

Après avoir jonglé avec différents scénarios, la direction s’est résignée à annoncer lundi matin l'annulation de l’événement prévu en août.

Nous devions pouvoir présenter un événement à la hauteur de nos standards et de la qualité à laquelle nous avons habitué les festivaliers. Dans le contexte incertain généré par la pandémie, ce n’était malheureusement pas possible , a commenté le président et fondateur du ComediHa! Fest, Sylvain Parent-Bédard.

Nous profiterons de cet arrêt forcé pour préparer notre édition 2021 et revenir en force l’an prochain .

Les galas en salle remis en janvier

Les galas en salle sont pour leur part remis en janvier 2021. Six galas seront présentés au Théâtre Capitole si évidemment la Santé publique le permet. Ils seront respectivement animés par Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau, Cathy Gauthier, Fabien Cloutier, P-A Méthot et deux autres animateurs à déterminer.

Les détenteurs de billets Galas ComediHa! ont d’ailleurs l’option de se faire rembourser ou de transférer leurs billets pour l’une des représentations de janvier prochain

La prochaine édition du ComediHa! Fest- Québec est prévue du 11 au 22 août 2021.