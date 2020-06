Avertissement de chaleur et précipitations abondantes dans le Nord-Est

Environnement Canada indique qu’un avertissement de chaleur est en vigueur lundi matin pour les secteurs du Grand Sudbury, de North Bay, de Nipissing Ouest et du Témiscamingue ontarien. Le risque d’incendie de forêt est d’ailleurs extrême ou élevé pour certains de ces secteurs, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Environnement Canada prévoit un maximum de 29 degrés lundi pour le Grand Sudbury et les environs, avec un humidex de 37.

Par ailleurs, le risque d’incendie de forêt est extrême pour certains de ces secteurs, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Un front froid est cependant attendu en soirée, ce qui amènera de la pluie dans les prochains jours, ainsi que des possibilités d’orages.

Gerald Cheng, météorologue à Environnement Canada, explique qu’il y a pour l’instant beaucoup d’incertitudes concernant les quantités de pluie qui pourrait tomber sur le Grand Sudbury, North Bay et le Témiscamingue ontarien.

Parce que les températures sont très hautes, il y a un risque d’orage avec la perturbation qui va traverser le Nord-Est. Gerald Cheng, météorologue à Environnement Canada

M. Cheng ajoute que comme les orages sont souvent isolés, il est difficile de préciser la quantité de pluie que le Grand Sudbury et North Bay vont recevoir.

Des précipitations abondantes sont plutôt attendues au nord-ouest de ces secteurs, précise-t-il.

Un bulletin météorologique spécial a été publié pour des communautés situées dans le corridor entre Sault-Sainte-Marie et Timmins, où environ 30 à 40 mm de pluie devraient tomber à partir de lundi soir.

Certains secteurs pourraient recevoir jusqu’à 60 mm de pluie d’ici mercredi matin.

Bilan des feux de forêt

Selon la carte d'information sur les feux de forêt du MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts , en date du 22 juin vers 10 h, il y a 11 feux de forêt actifs en Ontario, dont 8 dans le Nord-Est ou le Sud de la Province.

L'agente d'information sur les feux de forêt dans le Nord-Est, Isabelle Chenard, indique qu'aucun des feux actifs ne menace une communauté.

Tous sauf [le feu] Peterborough 1 sont soit maîtrisés, contenus ou en observation , explique-t-elle.

Le risque d’incendie est faible ou modéré dans le Nord-Ouest et le Grand Nord de la province, sauf dans la région de Thunder Bay où il est élevé.

La pluie attendue dans le Nord-Est pourrait temporairement réduire le risque d'incendie dans cette région.

Le risque d'incendie est plus grand autour du Grand Sudbury et dans le centre-est de la province. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Un des deux incendies rapportés dans depuis dimanche matin n'est pas maîtrisé. Le feu Peterborough 1 a une superficie de 18 hectares.

Le plus grand feu actif dans la province s’étend sur 363 hectares dans le Nord-Ouest, près de la frontière du Manitoba. Le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts indique qu’il est contenu.

Dans le Nord-Est, le plus grand feu se trouve dans la région de Kirkland Lake. Le feu d’une superficie de 15,8 hectares est en observation. Il a été allumé le 21 mai.



Mme Chenard recommande à ceux qui font du nettoyage dans leur cour de privilégier le compostage et l'utilisation de la cueillette résidentielle des débris organiques qui existent dans plusieurs municipalités [...] pour se débarrasser des débris de cour.