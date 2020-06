De l'aide extérieure pour combattre les flammes au Lac-Saint-Jean

La superficie du feu de forêt dans le secteur de Chute-des-Passes, au Lac-Saint-Jean, est désormais évaluée à 71 000 hectares, ce qui équivaut à une fois et demie la taille de l'île de Montréal. Environ 120 pompiers du Manitoba et de l'Ontario vont participer à la lutte contre cet immense incendie qui n'est toujours pas maîtrisé.

Plusieurs avions-citernes sont également sur place.

Le feu se dirige maintenant vers l’ouest. Pour le moment, sa vitesse de propagation n’est pas excessivement rapide selon l'agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre le feu, Josée Poitras. On a une humidité relative qui est arrivée et qui est bonne pour calmer la progression , explique-t-elle.

La centrale Péribonka IV d’Hydro-Québec n’est plus menacée par les flammes. Pourtant, le brasier s’était momentanément approché à environ un kilomètre de l’installation. D'énormes gicleurs ont été mis en place et du déboisement préventif a été effectué pour assurer la protection de cette centrale. Ces mesures ont donné le résultat escompté.

Un feu d’origine récréatif

Les autorités croient que l’incendie serait d’origine récréative. Un feu de camp mal éteint se serait propagé à la forêt. Selon Mme Poitras, son emplacement donne à penser que des gens de passage dans le secteur, peut-être des pêcheurs en bateau, seraient responsables de la situation.

Elle insiste sur le fait qu’il s’agit toujours de la cause probable de l’incendie. On savait que ce n’était pas la foudre. Elle n’était pas tombée durant les derniers jours , précise-t-elle.

Pas de danger pour le moment à Saint-Ludger-de-Milot

Des vents défavorables ont drainé de la fumée et de la cendre vers Saint-Ludger-de-Milot pendant la fin de semaine. Il s’agit de la municipalité la plus proche du feu de forêt. La direction du vent a changé dimanche, donc cette localité n’est pas menacée pour le moment.