Washington unit sa voix à celle d'Ottawa pour demander la libération immédiate des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, emprisonnés en Chine depuis décembre 2018. Les accusations d'espionnage déposées contre eux vendredi sont sans fondement et ne sont que des représailles politiques, estime le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.

Les États-Unis sont aux côtés du Canada pour appeler Pékin à libérer immédiatement les deux hommes et rejette l'utilisation de leur détention injustifiée pour intimider le Canada , a déclaré le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué.

Mike Pompeo a aussi demandé à ce que les autorités consulaires canadiennes aient accès aux deux détenus.

La justice chinoise avait annoncé vendredi l'inculpation pour espionnage et divulgation de secrets d'État de Michael Kovrig, ancien diplomate auparavant en poste à Pékin, et du consultant et homme d'affaires Michael Spavor, spécialiste de la Corée du Nord.

Les deux hommes avaient été interpellés en décembre 2018, quelques jours après l'arrestation au Canada, à la demande de la justice américaine, de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou.

La procédure visant les deux Canadiens est largement perçue en Occident comme une mesure de représailles, ce que la Chine dément formellement.

Les accusations portées contre eux vendredi ont suivi de près la décision d'un juge canadien de faire passer l'affaire d'extradition de Mme Meng à l'étape suivante, la rapprochant de la remise de son dossier aux autorités américaines.

Il y a maintenant un an que Michael Kovrig (à gauche) et Michael Spavor (à droite) sont derrière les barreaux à Pékin. Photo : La Presse canadienne/Twitter

Trudeau doit cesser ses remarques irresponsables

La Chine a d'ailleurs demandé lundi au premier ministre Justin Trudeau d'arrêter de passer des remarques irresponsables après qu'il eut déclaré que la décision de Pékin d'accuser les deux Canadiens d'espionnage était liée à l'arrestation par son pays de la dirigeante de Huawei.

Les accusations d'espionnage sont complètement différentes du cas de Meng Wanzhou, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Mme Meng a été arrêtée en raison d'accusations américaines liées à de présumées violations des sanctions commerciales contre l'Iran.

M. Trudeau, s'adressant à des journalistes à Ottawa, a déclaré que les autorités chinoises avaient directement lié les cas de MM. Kovrig et Spavor à celui de Mme Meng.

Il a appelé Pékin à mettre fin à leur détention arbitraire .

La détention arbitraire n'existe pas , a répliqué le porte-parole du ministère, Zhao Lijian.

La Chine exhorte le leader canadien concerné à respecter sérieusement l'esprit de l'État de droit, à respecter la souveraineté judiciaire de la Chine et à cesser de faire des remarques irresponsables , a ajouté M. Zhao.