Une autre vague de chaleur attendue au Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada indique qu’ une masse d'air chaud et humide touchera le KRTB ainsi que la vallée de la Matapédia. Un bulletin météorologique spécial a été émis pour ces secteurs.

Le secteur de la réserve faunique de Rimouski est également visé.

Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront un facteur humidex entre 33 et 39 , estime Environnement Canada, qui invite la population de ces secteurs à boire beaucoup d’eau, à réduire ses efforts physiques et à rester au frais le plus souvent possible.

Il s’agit de la deuxième vague de chaleur en autant de semaines pour la région. Des records de température ont d'ailleurs été enregistrés la semaine dernière dans plusieurs villes de l'Est-du-Québec.

Le temps chaud et sec cause d’ailleurs des maux de tête pour bon nombre d'agriculteurs du Bas-Saint-Laurent.