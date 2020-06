La malbouffe rend-elle les oiseaux marins moins intelligents?

Les goélands qui fréquentent le stationnement du McDonald’s et mangent de la malbouffe sont-ils moins intelligents? C’est la question que se pose Jessika Lamarre, une chercheuse et passionnée d'oiseaux marins à l’Université Memorial.

Ce mois-ci, la candidate à la maîtrise surveille des colonies de goélands à bec cerclé, à Terre-Neuve.

Son hypothèse : les oiseaux qui consomment régulièrement des animaux marins riches en gras oméga-3 ont un meilleur développement cognitif. Ceux qui n’en mangent pas assez risquent d’avoir de déficiences intellectuelles.

On sait à partir de beaucoup d'études sur les humains que [les oméga-3] sont essentiels, surtout pendant la phase de développement du cerveau, mais aussi plus tard dans la vie pour conserver de bonnes fonctions mentales , explique-t-elle.

Jessika Lamarre, candidate à la maîtrise à l'Université Memorial. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Mais il n’y a pas d'études, vraiment, qui ont essayé de le démontrer dans les oiseaux. Sachant que les oiseaux ont des colonies qui se trouvent dans les milieux aquatiques comme ici ou dans les lieux plus terrestres, comme au Québec, on se demande s’il y a une différence dans l’intelligence, vu que certains vont consommer beaucoup de poisson, mais d’autres vont en consommer peu ou pas du tout.

Mouettes ou goélands? Les francophones de l’est du Canada disent souvent mouette au lieu de goéland . Mais Jessika Lamarre explique qu’il n’y a pas de mouette dans cette région du pays. Ces oiseaux se trouvent plutôt dans l’ouest du Canada.

Trois colonies ciblées

La chercheuse cible trois colonies de goélands dans la péninsule d’Avalon pour effectuer ses recherches. La première se trouve à Long Pond, en banlieue de Saint-Jean; la deuxième près de la communauté rurale de Spaniard’s Bay; et la troisième sur une île isolée au large du village d’Old Perlican.

Il y a plusieurs études qui démontrent qu’ils [les goélands] ne vont pas vraiment à l'extérieur des 25 km à l’entour de leur colonie , note-t-elle, en ajoutant que les goélands en milieu rural n’ont pas le choix de manger des organismes marins dans la plupart des cas.

La chercheuse Jessika Lamarre a érigé une série d'enclos autour des nids de cette colonie de 400 à 500 goélands à bec cerclé à Spaniard's Bay. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Dans les milieux urbains, ils vont manger des déchets et ce que les gens leur donnent à manger. On le voit dans les régurgitations, on voit du maïs des fois, définitivement des frites, du Mary Brown's. Jessika Lamarre, chercheuse

À chaque colonie, Mme Lamarre prend des échantillons de sang pour analyser la diète des oiseaux et érige des enclos autour de plusieurs dizaines de nids. Elle met ensuite un test cognitif à l’intérieur de chaque clôture — une boîte contenant un morceau de saucisse que l’oiseau peut manger s’il tire sur une corde.

L'un des enclos érigés pour observer les goélands à Spaniard's Bay, à Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Quand elle réussit à placer le test, ainsi qu’une caméra, elle s’éloigne de l’enclos, avant de retourner 10 minutes plus tard pour déterminer si l’oiseau a réussi à manger le hot-dog.

À Long Pond, les goélands ont pu sortir la saucisse de la boîte environ 20 % du temps et elle pense les résultats vont améliorer lorsqu’elle s’éloigne de la ville.

Des résultats préliminaires positifs

Les recherches se poursuivent, mais Mme Lamarre croit déjà avoir observé certains effets des oméga-3. L’été dernier, elle a passé 40 jours à observer les incidences d’une diète riche en huile de poisson sur les oisillons.

Un résultat qu'on a obtenu c'est que les petits poussins qui ont été alimentés avec de l'huile de poisson, à partir du moment où ils sortaient de l'œuf jusqu'à ce qu’ils partent eux-mêmes du nid, ceux-là ont été capables de sortir du nid beaucoup plus rapidement [...] comparativement à ceux qui ont reçu la même équivalence calorique, mais en sucre , dit-elle.

Un poussin né quelques heures avant l'expérience. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Mme Lamarre espère que ses recherches aideront à décrire la capacité des animaux à s’adapter aux changements climatiques.

Les animaux sont capables de subsister des problèmes d’habitat, de pollution, de choses comme ça, mais ils ont vraiment besoin d'intelligence pour être capables de trouver des solutions à ces problèmes. Jessika Lamarre, chercheuse

Il y a de moins en moins d'oméga-3 disponibles dans l'océan à cause de l'acidification de l'eau et les températures qui augmentent. C'est le phytoplancton qui produit des oméga-3 et qui est à la base de toute la chaîne alimentaire, même pour les humains et pour les baleines.

Se faire baptiser par les excréments

L’expérience continue cette semaine au large d’Old Perlican. C’est un travail fascinant et gratifiant, mais qui prend de la patience, selon Mme Lamarre.

C'est des animaux sauvages, donc définitivement ils n’aiment pas ça se faire toucher par des humains, ils se débattent, mais on a des techniques pour les contenir pour pas qu'il se passe mal, surtout , dit-elle, en riant.