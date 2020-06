Le point de presse du premier ministre Justin Trudeau

Après les restaurants, les gyms et les centres commerciaux, au tour de la fonction publique fédérale de préparer son déconfinement. Radio-Canada a obtenu les lignes directrices émises par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour entamer le retour au travail des fonctionnaires.

Ce document d’une trentaine de pages a été préparé avec la collaboration de représentants de nombreux ministères. Les syndicats de fonctionnaires y ont également contribué.

Le président du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), Jean-Yves Duclos, devrait annoncer les détails de son guide sur l’assouplissement des restriction lundi après-midi — soit environ quinze semaines après avoir demandé aux ministères de mettre leurs employés en télétravail.

Une application de traçage

Par ailleurs, les Canadiens pourront télécharger début juillet une application qui leur permettra de savoir s'ils ont été en contact avec une personne ayant la COVID-19, afin de pouvoir subir un test de dépistage, avait annoncé jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

L'application a été développée par le Service numérique canadien et en collaboration avec Shopify, BlackBerry et le gouvernement de l’Ontario.

Il ne sera pas obligatoire de télécharger cette application, mais elle sera plus efficace si elle est téléchargée par le plus de gens possible , avait plaidé le premier ministre.

Plus de détails suivront.