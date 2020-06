Un accident relance les arguments contre des restrictions imposées aux Québécois au N.-B.

Les Québécois peuvent se rendre aux Îles-de-la-Madeleine ou en revenir en passant par les Maritimes, mais les autorités néo-brunswickoises et prince-édouardiennes leur interdisent de s'arrêter pour la nuit en cours de route.

Cette mesure a pour but de réduire les risques de propagation de la COVID-19. Au Nouveau-Brunswick, les voyageurs québécois qui traversent la province ne peuvent s’arrêter en cours de route que pour acheter de l’essence.

Une automobile dans laquelle se trouvaient trois adultes est entrée en collision avec un orignal près de Hanwell, non loin de Fredericton, samedi soir, indique la Gendarmerie royale du Canada. Deux personnes à bord ont subi des blessures graves et ont été transportées à l’hôpital.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, dit avoir appris la nouvelle par des amis de la famille. Ils sont hors de danger, mais dans les premières heures, nous n'avions aucune idée de la gravité des blessures , explique-t-il au sujet de l'état des passagers du véhicule.

Le député s'est dit sous le choc, la saison touristique étant à peine commencée. On sait que les conditions ne sont pas sécuritaires, on oblige les gens à prendre la route essentiellement la nuit. On refoule des gens aux contrôles de la frontière du Nouveau-Brunswick en leur demandant de venir plutôt se présenter vers 20 h, 21 h, 22 h. Ce qui oblige à une conduite de nuit , ajoute le député.

Joël Arseneau, député des îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Joël Arseneau appelle les deux gouvernements à négocier une entente pour assurer la sécurité des Néo-Brunswickois, mais également pour les Québécois qui se déplacent.

Le maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, réclame lui aussi, pour les Québécois, l’autorisation de s’arrêter pour la nuit le long de la Transcanadienne au Nouveau-Brunswick.

On rappelle quand même que cette route-là entre le Québec et les Îles-de-la-Madeleine, qui traverse le Nouveau-Brunswick et une bonne partie de l’Île-du-Prince-Édouard, est normalement une route sécuritaire, mais la faire de nuit avec une pareille grande distance à parcourir, augmente le risque , souligne Jonathan Lapierre en entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

C’est pour cela qu’on demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’entendre raison et de permettre aux gens de non pas se promener un peu partout dans la province et de faire du tourisme, simplement traverser la Transcanadienne, qui en grande partie traverse la forêt, le bois, et être en mesure au minimum d’arrêter dans certains hôtels pour dormir une nuit , ajoute-t-il.

Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, réclame pour les touristes québécois circulant au Nouveau-Brunswick l'autorisation de s'y arrêter pour la nuit. Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le maire Lapierre dit comprendre la volonté des gouvernements provinciaux de protéger la population de la COVID-19. Il propose un compromis pour que les voyageurs québécois puissent s’arrêter pour la nuit dans les Maritimes.

On est capable de le faire en respectant des mesures, des règles sanitaires, des règles de distanciation, par exemple, et on est capable de s’entendre avec des gouvernements qui sont nos voisins dans les faits pour respecter un certain nombre d’éléments , affirme Jonathan Lapierre.

Le maire dit avoir envoyé des lettres au premier ministre du Nouveau-Brunswick pour lui faire part de ses préoccupations et qu’il n’a pas encore obtenu une réponse.