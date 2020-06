Collision mortelle à Roberval

La victime originaire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix se serait endormi au volant. Il aurait changé de voie subitement pour heurter un véhicule qui arrivait en sens inverse.

Dans l'autre véhicule, les deux passagers, un homme de 72 ans et une femme de 78 ans, ont été blessés. L'état de santé de l'homme s'est dégradé et il a été transféré à l'hôpital de Chicoutimi. On craint pour sa vie.

La circulation a repris normalement sur la route 169. L’accident a provoqué un embouteillage monstre. Les voitures s’étendaient sur plusieurs kilomètres entre Chambord et Roberval.

Plus de détails à venir...