Les préparatifs du Grand spectacle de la fête nationale vont bon train à Trois-Rivières

Les répétitions avant l’enregistrement du spectacle, mardi, ont commencé pendant la fin de semaine du côté du centre-ville de Trois-Rivières.

Le projet piloté par le réalisateur de Yamachiche Jean-François Blais, qui agit aussi à titre de metteur en scène et de directeur artistique, rassemble une impressionnante brochette d’artistes et sera animé par Ariane Moffat et Pierre Lapointe.

Je me suis assis pour la première répétition et j’ai eu les yeux pleins d’eau : je me suis ennuyé de faire ça. Si tout le monde de l’équipe peut ressentir ça, on va faire un grand pas en avant. Ça va sûrement se transmettre à la maison. Jean-François Blais, réalisateur du Grand spectacle de la fête nationale

Pierre Lapointe coanimera avec Ariane Moffat le Grand spectacle de la fête nationale du Québec, diffusé le 23 juin. Photo : Radio-Canada

Le coanimateur de la soirée, Pierre Lapointe, s’attend lui aussi à un événement haut en émotions. Il n’y a pas à dire : ce sera un spectacle spécial cette année. On vient de traverser une crise sans précédent, on est en train de reprendre vie.

Une quarantaine d’artistes participants

Après trois mois de confinement, les artistes n’ont d’ailleurs pas été longs à convaincre pour participer au Grand spectacle. Ils sont plus de 45 à prendre part à l’événement.

Le comédien Didier Lucien est porte-parole cette année de la fête nationale du Québec. Photo : Radio-Canada

Je n’ai jamais vu un set-up comme ça, s’émerveille le porte-parole de la fête nationale du Québec cette année, le comédien Didier Lucien. La liste [d’artistes participants] est fabuleuse.

Ces artistes-là ne sont pas en tournée, personne ne joue depuis des mois et là ils se retrouvent sur une scène : je pense qu’il y aura quelque chose là. C’est pour ça que tout le monde est fébrile. Didier Lucien, porte-parole de la fête nationale du Québec

La chanteuse Marie-Mai abonde dans le même sens. C’est exceptionnel d’avoir l’opportunité de vivre un trip de gang après tous ces mois à la maison. On s’est ennuyé de ça, on s’est ennuyé de faire ce qu’on aime.

Pas de public, mais pas moins d’amour

Le spectacle a lieu avec la pandémie de COVID-19 en toile de fond, ce qui veut dire qu’il n’y aura pas de public sur place. J’ai l’impression qu’on va vouloir les rejoindre à travers l’écran, à un point tel que je vais être encore plus intense, a déclaré l’auteur et slammeur David Goudreault. En tous cas, c’est ce que je souhaite!

Il va y avoir un spectacle. Il faut donner tout ce qu’on a à donner, comme d’habitude. C’est ce que nous faisons dans la vie. J’essaie de tripper à l’idée qu’on va faire de quoi à cette échelle-là, qui n’a jamais été fait au Québec. Patrice Michaud

Si t’as le moindrement fait de la tournée dans la vie et que tu as joué devant 14 personnes, ton show aujourd’hui va quand même se faire devant 300 employés, relativise avec humour Louis-Jean Cormier. Il y a déjà plus de public!

Un cadre enchanteur pour le Grand spectacle

Les infrastructures de l’Amphithéâtre Cogeco ont d’ailleurs fait l’unanimité au sein des artistes, qui pour plusieurs découvraient pour la première fois le lieu situé en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

C’est magnifique, a commenté Patrice Michaud. L’emplacement, les infrastructures : c’est énorme. Moi, au Québec, je n’avais jamais rien vu de tel.

Cette approbation ravit Jean-François Blais, qui a démarché pour que la fête nationale de cette année ait lieu à Trois-Rivières.

Que les artistes découvrent la place et la trouvent vraiment hot, ça me rend très fier parce que j’ai un attachement particulier pour cet amphithéâtre , a expliqué celui qui y avait aussi piloté en 2017 un spectacle pour venir en aide aux sinistrés des inondations.

Le cadre de l’Amphithéâtre Cogeco permettra d’ailleurs des prises de vue magnifiques, selon Pierre Lapointe. Ce sera un show monumental!

Avec les informations de Sarah Désilets-Rousseau