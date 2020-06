Une mère d’une Première Nation poursuit des agences de services à l’enfant et à la famille

La femme est membre d’une Première Nation du Manitoba et vit actuellement dans une Première Nation en Ontario.

Trois des enfants de cette femme ont été retirés par les Services à l’enfant et à la famille ( SEFServices à l'enfant et à la famille ) en 2007 après un cas d’abus par leur père, qui était son partenaire à l’époque. L’homme a plaidé coupable d’agression sur un de ses garçons.

La femme s’est ensuite séparée de son partenaire et a passé plus d’une décennie à essayer de reprendre la garde de ses enfants. Selon le document de la poursuite, l'enfant aîné a fui la maison où il était placé en 2015 et a voyagé en autobus en direction d’une autre communauté pour rejoindre sa mère.

Dans la plainte, la mère juge que ses efforts pour reprendre la garde de ses enfants ont été freinés par une série d’omissions, d’inaction, de discrimination et de mauvaise foi.

Le document ajoute que cela a pris 11 ans avant que la plaignante soit réunie avec ses garçons.

La plaignante demande 5 millions de dollars en dommages-intérêts généraux, 1 million de dollars en dommages-intérêts punitifs et 1 million en dommages-intérets majorés. Les mêmes sommes sont réclamées pour deux de ses enfants.

Déclarée comme inapte

La plaignante affirme aussi dans le document qu’à cause de l’entrave, de l’intransigeance, de la discrimination et de la mauvaise foi des groupes nommés dana la plainte, ses enfants ont perdu leur famille et ils ont des séquelles émotionnelles, physiques et psychologiques extrêmes.

La poursuite indique que la mère n’a jamais fait l'objet d'allégations d’avoir un comportement abusif et ne souffrait pas de troubles de santé mentale ou de dépendances. Pourtant les Services à l’enfant et à la famille l’ont déclaré comme inapte.

Les agences poursuivies dans la plainte sont le All Nations Coordinated Response Network ( ANCRANCR ), le SEFServices à l'enfant et à la famille de Winnipeg, le SEFServices à l'enfant et à la famille de la région de l’Ouest et le réseau de soins des Premières Nations du Sud. Les gouvernements provincial et fédéral sont aussi nommés dans la poursuite.

Une indifférence à la souffrance des Autochtones

L’avocate de la mère, Katherine Hensel, considère que le racisme systémique dans le système judiciaire est particuièrement évident dans la protection de l’enfance lorsque cela touche des familles et des enfants autochtones.

Selon Katherine Hansel, sa cliente croit que ce qu’a dû vivre sa famille est une chose qui se passe tous les jours et qui est représentative d’une indifférence désinvolte au sujet de la souffrance d’enfants et de familles autochtones.

Des abus dans les maisons d’accueils, selon la plainte

La plainte poursuit aussi deux parents de maison d’accueil et deux autres individus connus par les agences des SEFServices à l'enfant et à la famille comme étant à risque pour des enfants. Elle affirme que deux garçons ont été sexuellement et physiquement abusés alors qu’ils vivaient dans des maisons d’accueil.

La plainte ajoute que deux garçons n’ont pas été placés dans des foyers autochtones durant la décennie qu’ils ont passé au sein des SEFServices à l'enfant et à la famille . Un des garçons a été placé dans une famille autochtone pendant moins d’un an.

Selon la plaignante, ses enfants ont été déconnectés de leur identité, de leur culture, de leur héritage, de leur langue et de leur communauté Anishinaabe. Les accusations n’ont pas été démontrées en cour et les personnes ciblées par la plainte n’ont pas encore donné de document de défense. Radio-Canada ne nomme pas la plaignante afin de protéger l’identité des enfants.

Un porte-parole du gouvernement manitobain a dit qu’il serait inapproprié de faire des commentaires pour le moment, car l’affaire est actuellement devant les tribunaux.

L’agence des SEFServices à l'enfant et à la famille de l’Ouest et le réseau de soins des Premières Nations du Sud ont aussi refusé de faire des commentaires. Aucune réponse n’a été obtenue dU SEFServices à l'enfant et à la famille de Winnipeg, de l’ ANCRANCR , ou du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Vera-Lynn Kubinec