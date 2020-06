Une chasse aux papillons s'ouvre dans le Grand Vancouver

Plus de 200 scientifiques bénévoles se déploient dans le Grand Vancouver lundi à la recherche de papillons locaux, lors du programme « Des papillons dans ma cour » parrainé par la Fondation David Suzuki.

Les bénévoles ont préparé le terrain dès le mois d’avril, en plantant des plantes indigènes qui attirent les papillons, dans le but de construire un chemin de papillons , explique la directrice du projet, Winnie Hwo.

Les scientifiques identifient et documentent les différentes espèces de lépidoptères et ajoutent l’information concernant leur localisation sur l'application mobile gratuite INaturalist (Nouvelle fenêtre) .

Les données recueillies permettent de mieux connaître les effets de facteurs tels que les changements climatiques, l'utilisation de pesticides et le développement urbain sur la santé des populations de papillons de la Colombie-Britannique.

Ça nous permet de voir si les montants de papillons augmentent ou diminuent , dit le chef de projet de cette chasse aux papillons, Stephen Deedes-Vincke.

Les papillons sont de très bons indicateurs, ils sont comme les canaris dans une mine de charbon. Stephen Deedes-Vincke, chef de projet

Un papillon belle-dame. Photo : Susie Armishaw

Une douzaine d'espèces de papillons de la Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre) sont considérées comme étant en voies de disparition, menacées, ou en situation préoccupante selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).

Pour ce qui est des autres espèces, leurs nombres semblent diminuer, soutient Stephen Deedes-Vincke.

Lorsqu'on était enfant, il fallait sortir de la voiture pour essuyer le pare-brise, car il était maculé d'insectes et de papillons quand nos parents conduisaient, raconte-t-il. Ces jours-ci, on n'en voit pas beaucoup, du moins pas autant que ce dont je me souviens.

Comme d'autres insectes volants, beaucoup d'espèces de papillons pollinisent les fleurs.

La Fondation David Suzuki envisage de publier une carte des plantes pollinisatrices indigènes plus tard cette semaine et ainsi montrer certains des meilleurs endroits pour observer les papillons.

Avec les informations de CBC