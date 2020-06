Mission accomplie pour une équipe à la recherche d'un ballon stratosphérique en forêt

Les membres de clubs de sciences et de radio ont relevé le défi de retrouver un ballon stratosphérique américain qui s'était écrasé en forêt en Nouvelle-Écosse.

Une poignée d’amateurs de la vallée d’Annapolis envoie régulièrement des ballons dans l'atmosphère pour faire des études scientifiques avec des enfants d’âge scolaire. Leur club s'appelle « Agence spatiale d’Annapolis Royal ».

Le plus récent ballon lancé par le groupe a atteint une altitude de 37 km. Il a volé plus de trois fois plus haut qu'un avion de ligne.

C’est incroyable les photos quand ça se rend aux limites de l’atmosphère , souligne un membre d’un club de radio amateur, Francis Albert.

Un ballon récemment lancé par l'Agence spatiale d'Annapolis Royal et qui transportait au moins un jouet et une caméra a atteint l'altitude de 37 km. Photo : Agence spatiale d'Annapolis Royal

Mais cette fois-ci, un autre défi attendait le petit club. Une association similaire en Californie avait perdu son ballon surnommé Pico. Ce dernier s’était écrasé près de Liverpool en Nouvelle-Écosse.

Un club de radio amateur local a aidé le groupe. Grâce à la réception d'ondes courtes, Al Penney et Francis Albert ont pu déterminer avec précision le lieu de l'écrasement.

On a pu avec nos radios, nos équipements et nos logiciels savoir exactement où le ballon s’était échoué, l’endroit spécifique avec les coordonnées géographiques , explique Francis Albert.

Les restes du ballon stratosphérique américain retrouvés par le groupe en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Il était important de retrouver ce ballon parce qu'il était muni d’un instrument coûteux que la petite association ne peut payer elle-même. Elle avait obtenu la permission du propriétaire de le réutiliser si elle le retrouvait.

Après une heure de marche en forêt, la petite équipe a retrouvé le ballon Pico.

Le groupe s’est engagée à relancer Pico dans l'atmosphère.

L'Agence spatiale d'Annapolis Royal a obtenu l'autorisation de réutiliser l'instrument de mesure dont était muni le ballon américain. Photo : Radio-Canada

Il est impossible de contrôler la trajectoire de ce type de ballon, qui est à la merci des vents. Il est fort possible qu’il termine son prochain vol bien loin de la terre ferme, dans l’océan Atlantique.

Cela s’est déjà produit et le groupe est allé récupérer des ballons en mer, par bateau, explique Derick Smith, de l’Agence spatiale d’Annapolis Royal.

Pico sera relancé cet automne avec l'aide d’élèves. Qui sait si ce genre d’expérience mènera l’un d’eux, un jour, à travailler au sein d’une grande agence spatiale? Déjà deux anciens participants poursuivent des études en génie.

Avec les renseignements de Stéphanie Blanchet