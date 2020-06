Le Mexique va recommencer à envoyer des travailleurs saisonniers au Canada

Le Canada et le Mexique ont conclu une entente afin de permettre de nouveau l'envoi de travailleurs temporaires mexicains sur les fermes canadiennes.

Le gouvernement du Mexique avait annoncé mardi qu'il cesserait de laisser partir certains travailleurs saisonniers tant que la lumière ne serait pas faite sur la mort de deux d'entre eux des suites de la COVID-19, en Ontario.

Au moins deux travailleurs mexicains sont morts au Canada et des centaines d'autres ont contracté le coronavirus au cours des dernières semaines dans des entreprises agricoles partout au pays.

Mexico affirme avoir obtenu des garanties de la part du Canada pour fournir plus de protection aux travailleurs.

Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement mexicain révèle que le gouvernement canadien s'est engagé à augmenter le nombre d'inspections et à soutenir davantage les travailleurs et les autorités mexicaines pour identifier et dénoncer les conditions de travail dangereuses.

Un groupe de travail commun formé de représentants des deux États doit également se pencher sur les enjeux liés aux conditions de ces travailleurs temporaires.

Dans une lettre adressée à l'ambassadeur du Mexique au Canada, la ministre de l'Emploi, Carla Qualtrough, s'est engagée à assurer la sécurité de ces personnes dont le travail est essentiel pour la sécurité alimentaire des Canadiens.

Ottawa envisage notamment d'évaluer tous les cas d'éclosions dans des entreprises agricoles afin d'identifier les changements nécessaires à apporter. On suggère également d'augmenter la fréquence des inspections dans les établissements situés dans des régions touchées par de nouvelles éclosions.

Le gouvernement fédéral promet aussi de communiquer avec tous les producteurs agricoles qui accueillent des travailleurs mexicains pour s'assurer qu'ils respectent les consignes de prévention de la santé publique.