Québec franchit une nouvelle étape de son déconfinement

Dès lundi, les cinémas et les salles de spectacle peuvent ouvrir leurs portes au public à condition de maintenir une distance de 1,5 mètre dans les lieux où les déplacements sont limités et où les spectateurs sont assis en silence. Dans les endroits où les déplacements sont accrus, comme les aires communes ou les files d'attente, la distance de deux mètres entre les individus demeure la norme exigée et le port du masque est recommandé.

Les lieux de culte peuvent à nouveau accueillir les fidèles en nombre restreint et en maintenant les normes de distanciation physique. Églises, synagogues et mosquées peuvent recevoir jusqu'à 50 personnes, mais la limite pourrait passer à 250 au cours des prochaines semaines.

L'entraînement en salle est désormais autorisé. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il est désormais possible de varier ses activités sportives avec l'ouverture des piscines, des arénas, des gymnases et des centres de conditionnement physique. Les sports d'équipe et collectifs sont aussi autorisés à reprendre.

Alors que la vague de chaleur se poursuit dans la province, les plages publiques et privées peuvent accueillir les visiteurs. Quant aux excursions maritimes, elles pourront recommencer le 1er juillet.

Les services de garde sont aussi autorisés à reprendre leurs activités à pleine capacité sauf pour la région de Montréal et la MRC de Joliette où parents et enfants devront patienter jusqu'à 13 juillet.

Les camps de jours peuvent reprendre leurs activités. Photo : Radio-Canada

Les camps de jours peuvent aussi débuter leur saison aujourd'hui, et ce partout dans la province. Les moniteurs doivent toutefois prévoir des activités qui favorisent les règles de distanciation physique.

Une semaine après le reste de la province, les restaurateurs de Montréal peuvent reprendre leurs activités et accueillir les clients en salle à manger. Dans la métropole comme ailleurs au Québec, les tenanciers de bars devront toutefois encore patienter avant d'ouvrir leurs portes puisqu'ils n'ont toujours pas reçu le feu vert du gouvernement.

Avec les informations d'Alex Boissoneault