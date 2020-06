Le corps d'un bambin retrouvé dans le parc provincial de Woolford

Des recherches avaient été effectuées samedi soir et pendant la nuit par la GRC, des secouristes et une équipe de bénévoles, secondés par des chiens et des hélicoptères.

Après avoir reçu des informations d’un citoyen, c’est finalement un bateau de la GRC qui a retrouvé l’enfant dimanche matin sur un banc de sable de la rivière St. Mary, à quelques kilomètres en aval du parc.

La GRC ne pense pas qu'il s'agit d'un acte criminel et estime que l'enfant s'est égaré.

Woolford Park est situé à environ 9 kilomètres à l'est de Cardston et à 60 kilomètres au sud-ouest de Lethbridge, le long de la rivière St. Mary. Le parc comprend un terrain de camping qui est populaire chez les amateurs de canot et de kayak.

Il y a un peu moins de deux semaines, trois adolescentes de la colonie huttérienne de Spring Valley se sont noyées dans la rivière St. Mary en faisant du canot avec un groupe d'amis dans le secteur de Spring Coulee, au sud-ouest de Lethbridge.