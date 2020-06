Plan de relance touristique : pas de mesures en Outaouais, mais l'espoir est permis

Parmi les initiatives annoncées, qui totalisent un investissement de 20 millions de dollars, on compte entre autres un abonnement annuel aux installations de la Sépaq à prix réduit et deux plans offrant des forfaits pour visiter des attraits touristiques un peu partout dans la province.

C’est à chacun des attraits dans l’ensemble du Québec de se manifester pour se retrouver sur la plateforme du gouvernement , explique la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle. L’Outaouais va en profiter dans la mesure où les attraits de l’Outaouais vont se manifester et s’inscrire pour apparaître sur ces plateformes-là.

La présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle (archives). Photo : Radio-Canada

De surcroît, ce ne sont pas tous les sites touristiques qui pourront profiter de la mesure, car ils n’ont pas tous d’entrée de jeu les outils nécessaires, comme un site internet où les visiteurs peuvent effectuer des paiements.

Comme l’ensemble des attraits au Québec n’ont pas de sites transactionnels, il faut vraiment trouver des joueurs dans l’industrie qui vont vouloir jouer en équipe et offrir un bouquet d’offres sur le site internet , indique Mme Bélisle.

Ça présente un certain défi à l’heure actuelle […] Par contre, c’est une mesure qui va être bonifiée , ajoute-t-elle.

Des attraits touristiques d’envergure de l’Outaouais espèrent d’ailleurs avoir la chance de se joindre aux mesures de Québec. Parmi eux figure le spa Nordik à Chelsea, qui piaffe d’impatience en attendant le feu vert de la santé publique québécoise pour rouvrir.

On nage toujours dans la confusion la plus totale , souligne la porte-parole de l’établissement, Marianne Trottier. Notre spa est prêt à ouvrir. On a mis toutes les mesures en place pour être en mesure d’ouvrir rapidement dès qu’on va avoir l’approbation du gouvernement.

Le parc aquatique Mont Cascades est aussi parmi les attraits de l'Outaouais qui n'ont pas encore l'autorisation de rouvrir leurs portes.

La directrice générale du Château Montebello, Geneviève Dumas, invite tous les Québécois à découvrir ou redécouvrir l'Outaouais.

C'est une opportunité cet été de prendre le temps de prendre des vacances chez nous, découvrir notre beau coin de pays et encourager les commerces qui ont eu de la misère et qui vont avoir besoin des touristes pour la relance , a déclaré Mme Dumas.

Avec les informations d'Audrey Roy