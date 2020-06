Réouverture des piscines extérieures et des jeux d’eau lundi en Saskatchewan

La Saskatchewan entame lundi la première partie de la phase 4 de son plan de relance, ce qui permet la réouverture des piscines extérieures et des jeux d’eau, juste à temps pour le début de la période estivale. Les camps de jour et les activités sportives et récréatives extérieures sont également autorisés dès maintenant.

Piscines et jeux d’eau extérieurs

Le lavage des mains fréquent, la distanciation physique de 2 mètres, l'assainissement fréquent des surfaces les plus touchées et une douche obligatoire seront requis avant d’entrer dans l'eau des piscines extérieures.

Le gouvernement recommande aux baigneurs d'entrer et sortir des lieux avec leurs maillots de bain autant que possible pour limiter le nombre de personnes dans les vestiaires.

Les cours de natation ou de mise en forme dans les piscines devront être planifiés en dehors des heures de baignades. Les leçons ne peuvent avoir lieu que si la distanciation physique entre les participants est maintenue.

Les camps de jour

Les camps devront se soumettre aux directives et aux ordres de santé publique de la province. Ils ne pourront, entre autres, qu’accueillir un maximum de 15 jeunes dans un endroit défini. Ces derniers et les membres du personnel ne pourront pas se jumeler à d’autres groupes au cours d’une journée.

Et les activités sportives récréatives?

Partage de bouteilles d’eau, toucher à de l’argent liquide pour les tirages moitié-moitié, grignotage de graines de tournesol entre les manches de la partie de baseball, poignée de main traditionnelle de fin de match… toutes ces petites habitudes devront être mises sur pause à l’été 2020.

Selon les directives du plan de relance du gouvernement, ce genre de comportements peut augmenter les risques de contagion et de contamination de la COVID-19.

Les pratiques et les matchs devront se faire entre les joueurs d'une même équipe. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

C’est dans cette même optique que les autorités sanitaires de la Saskatchewan demandent à ce que les cris d’encouragement et le sifflage soient réduits au minimum, tout comme le nombre de spectateurs dans les estrades.

Les spectateurs, comme les joueurs et les entraîneurs, devront respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique. Les vestiaires seront également fermés.

Adultes et enfants ont désormais l’autorisation d’utiliser les terrains extérieurs de soccer, de football, de basketball, de volleyball et de baseball. Cependant, il n’est toujours pas permis de pratiquer tout sport de contact.

La province interdit aussi les tournois et les voyages interprovinciaux pour des parties ou des compétitions.

Le bonheur de quelques parents

Le lancement de cette première partie de la phase 4 réjouit petits et grands.

L’accès aux piscines et aux jeux d’eau extérieurs semble faire des heureux, surtout avec la saison estivale qui vient de se pointer le bout du nez. On est heureux d'avoir plus d'options d'activités, affirme un parent, Adam Clarkson. Ça fait du bien de pouvoir aller dans des piscines et d'autres endroits comme ça avec ce beau temps.

Une mère de famille, Natalie Turner partage aussi cet avis. On a très hâte. Ça fait longtemps qu'on voulait y aller. D'ailleurs, c'est difficile d'essayer d'expliquer à nos enfants pourquoi ils ne peuvent pas aller à la piscine et au terrain de jeu alors qu'ils y sont normalement habitués.

Avec cette réouverture et l’arrivée de l’été, Kyle Wiens, un autre parent, souligne que la prudence doit demeurer de mise : En autorisant les gens à prendre part à plus de rassemblements aléatoires, ça devient en même temps plus difficile de retrouver les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé.

On habite proche d'une piscine [et] s'il n'y avait pas trop de monde, ça nous intéresserait peut-être. Cependant, je ne me sentirais pas à l'aise d'y aller s'il y a le moindre d'achalandage. Kyle Wiens

Avec les informations de Gregory Wilson