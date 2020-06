Pays-Bas: heurts avec la police à la fin d'une manifestation contre les mesures anti-COVID

Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville, certaines se tenant la main, pour protester contre ces mesures et notamment celle préconisant une distance de 1,5 mètre entre les personnes dans les lieux accueillant du public.



Le bourgmestre par intérim Johan Remkes avait initialement interdit la manifestation, à la suite d'informations selon lesquelles de nombreux supporteurs de football étaient attendus, avant d'autoriser un rassemblement limité dans le temps.



Selon la police, la manifestation s'est déroulée pacifiquement jusqu'au moment où des supporteurs ont eu un accrochage avec les policiers, sur lesquels ils ont jeté des pierres et des bouteilles.



Plus tard, les derniers manifestants ont refusé de quitter les lieux et ont été arrêtés conformément à la législation sur les manifestations , a déclaré la police de La Haye sur Twitter.



Environ 400 personnes ont été arrêtées , mais un grand nombre ont été rapidement libérées, a ajouté la police. Cinq personnes ont également été arrêtées à la Gare Centrale pour jets de pierres.



Les Pays-Bas ont adopté une approche de confinement intelligent , moins stricte que celle d'autres pays européens. Les restaurants, cinémas, cafés, musées et terrasses ont été autorisés à ouvrir le 1er juin, mais en respectant la distance réglementaire entre les clients, dont le nombre est limité à 30 par établissement.



Les Pays-Bas ont enregistré 49 593 cas et 6090 décès, dont un signalé dans la nuit de samedi à dimanche.