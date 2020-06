Les plages de Toronto ouvrent lundi

À partir de lundi, la baignade sera autorisée sur six plages de Toronto. La Ville a procédé aux tests de qualité de l’eau. Cependant, certains s’inquiètent du respect des mesures sanitaires sur les plages de la ville.

Les avertissements de chaleur qui ont été en vigueur toute la fin de semaine pourraient bien le rester lundi puisque Environnement Canada prévoit qu’il fera 30 °C. Plusieurs s’attendent à ce que les plages soient très achalandées.

La médecin hygiéniste en chef de Toronto, Dre Eileen de Villa, a émis un communiqué dimanche en prévision de la réouverture des plages. J'encourage tout le monde à sortir pour profiter du beau temps et à le faire en toute sécurité. (...) La COVID-19 continue de circuler dans notre ville. Le fait d'être en contact étroit avec d’autres présente le plus grand risque d'infection , rappelle-t-elle.

Même chose du côté du maire de Toronto John Tory. Sa porte-parole, Lawvin Hadisi, a émis le commentaire suivant : Le maire Tory continue de rappeler aux gens de se distancier physiquement des autres en dehors de leur cercle social et de suivre les directives mises en place par nos professionnels de la santé publique pour assurer leur sécurité et arrêter la propagation de la COVID-19.

Les six plages qui ouvriront sont les suivantes : la plage de Bluffer's Park, la plage Kew-Balmy Beach, la plage Woodbine, la plage Cherry, la plage à l’est du parc Marie Curtis et la plage Sunnyside.

D’ailleurs, la Ville y enverra des agents qui seront en charge de rappeler aux gens que les mesures de distanciation sociale sont obligatoires.

Mark Mattson est le président du groupe Swim Drink Fish Canada. Il est aussi en charge de s’assurer que l’eau des plages est sécuritaire pour la baignade dans le lac Ontario.

Selon lui, les plages de Toronto seront plus populaires que jamais cet été en raison des mesures de confinement.

Je pense que quand il fera vraiment chaud, les plages n’auront jamais été aussi en demande qu'elles le seront cette année.

M. Mattson affirme que la Ville cherche à ouvrir plus de plages cette année.

Nous devons être imaginatifs et créatifs. Nous cherchons plus d'endroits où les gens pourraient se baigner et profiter du lac. Je pense que cet été, cela va être particulièrement important , explique-t-il.

