Feux de forêt à Saint-Mathieu-du-Parc et à Saint-Étienne-des-Grès

Deux équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont été appelées pour prêter main-forte aux pompiers de Saint-Étienne-des-Grès.

Le maire Robert Landry souligne qu'aucune évacuation n'a été effectuée, puisqu'il n'y a pas de résidence à proximité du brasier sur le 5e rang.

Le site de la SOPFEU indique que l'incendie est contenu.

On est quatre municipalités et une vingtaine d'hommes. On a eu du mal à atteindre le feu, car il est dans une coulée , indique le directeur des services incendie de Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface, Daniel Isabelle.

Les pompiers de la municipalité ont quitté les lieux, mais les équipes de la SOPFEU demeureront sur place.

De leur côté, les pompiers de Saint-Mathieu-du-Parc combattent présentement un feu de forêt au lac McLaren.

Les pompiers de Shawinigan ont été appelés en renfort.

Un camion-citerne est sur les lieux pour approvisionner les sapeurs en eau.

Plus de détails à venir