Le temps des retrouvailles dans des CHSLD de l'Estrie

La fête des Pères prend une signification bien spéciale cette année, puisqu'après trois mois de confinement, des résidents de CHSLD de l'Estrie ont pu finalement sortir à l'extérieur et revoir leurs proches.

Comme cadeau de la fête des Pères, la santé publique en Estrie autorise maintenant les sorties dans le parc extérieur et les visites aux chambres dans les CHSLD.

Le résident du CHSLD Youville, Roland Beaudin, a profité de l'occasion pour effectuer une première sortie à l'extérieur depuis trois mois.

L'année 2020 n'a pas été de tout repos pour lui. En plus d'être confiné, il a été victime d'une amputation de la jambe droite.

J'ai trouvé ça dur. Ne pas voir personne de même. On se téléphonait, mais pas tout le temps , raconte Roland Beaudin.

Dimanche, sa famille s'était rassemblée autour d'un pique-nique au CHSLD Youville pour souligner la fête des Pères, mais aussi célébrer une bonne nouvelle.

Ils ont dit que sa jambe allait bien et que tout était sous contrôle , se réjouit sa fille, Line Beaudin. La famille était heureuse de pouvoir poursuivre cette année la tradition de se réunir pour célébrer leur père.

Ç’a toujours été plaisant d'être papa. Quand on aime ses enfants, c'est plaisant. Roland Beaudin, résident du CHSLD Youville

C'est quelqu'un de courageux et c'est quelqu'un de franc. Il n'a jamais eu peur de ses opinions , souligne son petit-fils Éric Beaudin.

Le confinement a permis, selon lui, de mettre en lumière à quel point les liens familiaux sont précieux. Les événements sociaux, en en ayant moins, on se rend compte que ça nous manque et je pense qu'ils deviennent plus importants maintenant , ajoute Éric Beaudin.

Un couple se retrouve enfin

Le confinement a aussi été particulièrement long pour les couples d'aînés qui ne vivent pas tous les deux en CHSLD. C'est le cas de Yolande Provencal-Mongeau qui voyait son amoureux Maurice cette fin de semaine pour la première fois depuis trois mois.

Cette fin de semaine, Yolande retrouvait son mari Maurice pour la première fois depuis trois mois. Photo : Radio-Canada

Ça me fait chaud au coeur parce qu'on était proche l'un de l'autre parce que ça fait 58 ans qu'on est marié. Je trouve ça difficile d'être séparés, mais encore plus difficile parce que je ne pouvais pas venir le voir, explique Yolande Provencal-Mongeau.

Après 58 ans de mariage, le couple était ému de pouvoir enfin se retrouver pour quelques heures. À la maison, je tournais en rond. Je me posais toujours des questions. Comment va-t-il? , illustre-t-elle.

Yolande et bien d'autres ont souffert eux aussi de solitude pendant ces longs mois de pandémie, mais ce déconfinement leur amène enfin une certaine paix d'esprit.

D'après le reportage de Jean Arel