Un pow wow urbain à Sept-Îles pour la Journée nationale des autochtones

Les artistes ont toutefois évité de se rendre sur le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, qui est toujours fermé aux non-résidents, dans le but de limiter la propagation du virus.

Joyce Grégoire, directrice du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

On n’a pas [précisé d’endroit] pour éviter qu’il y ait trop de rassemblements , explique la directrice du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles, Joyce Grégoire. C’est différent, il faut s’adapter et il faut écouter les recommandations de la Santé publique. Ça, c’est très important.

Le virus n'a donc pas empêché les Innus de la région de célébrer leur culture et de profiter de cette journée vouée à l'héritage, à la diversité et aux réalisations des Premières nations, des Inuits et des Métis au Canada.

Les grands-mamans, comme les enfants, étaient heureuses de sortir pour célébrer leur culture. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

C’est l’identité autochtone, la fierté d’être autochtone , souligne la directrice. C'est ça qu’on veut démontrer aux gens qui participent, d’apprendre à nous connaître.

Le Centre d’amitié autochtone c’est de bâtir des ponts entre les peuples. Joyce Grégoire, directrice du Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles

L’auteur-compositeur Dan-Georges McKenzie et ses musiciens Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Pour l’auteur-compositeur Dan-Georges McKenzie, c’est une question de fierté.

La fierté de faire partie des premières nations, la fierté de chanter dans notre langue aussi, ce qui est très important aussi, mentionne-t-il. On a pris la chance et l’opportunité surtout et on est allés dans ce sens-là .

Pour sa part, Sheldon Bérubé exprime sa fierté par la danse traditionnelle, pour montrer notre culture et montrer qu’on est toujours en vie, dit-il.

Ailleurs au pays, la Journée nationale des peuples autochtones a eu un goût amer pour certains cette année. En plus de la pandémie, des deuils et le contexte de dénonciation du racisme systémique ont assombri les célébrations.

D’après le reportage de Laurence Royer