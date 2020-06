Une fête des Pères à distance pour des personnes aînées

Au Centre d’accueil Champlain, un foyer de soins de longue durée d'Ottawa, la fête des Pères a été célébrée derrière deux clôtures à l’extérieur. Les enfants ont dû prendre rendez-vous pour voir leurs parents.

Ça fait bizarre, mais on apprécie beaucoup le fait qu’on peut venir ici et leur parler , note cependant Lucie Thibault, fille de deux bénéficiaires du Centre. Ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi on ne peut pas rentrer. Il faut leur répéter qu’il y a un gros virus qui se promène.

Mme Thibault ne semble pas être la seule à apprécier le travail des employés du Centre pour permettre des contacts sociaux. Selon l’administratrice de l’établissement, Jacqueline Roy, une quarantaine de personnes ont pris rendez-vous, dimanche, pour venir voir leurs proches qui demeurent dans la résidence.

On a aussi un poste de dépistage où les familles doivent répondre à une série de questions et doivent aussi attester qu’elles ont reçu un test de dépistage de COVID-19 et qu’il est négatif. Elles doivent aussi porter un masque et respecter la distanciation physique , décrit-elle.

Jacqueline Roy est administratrice du Centre d'accueil Champlain. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Notre équipe de loisirs a grossi, ce qui nous a permis de nous préparer et de planifier toutes ces visites-là. C’est une logistique quand même assez importante pour satisfaire ce besoin-là , ajoute Mme Roy.

À Gatineau, le déconfinement bat son plein, ce qui a permis à bon nombre de familles de se rassembler, même à l’intérieur dans un restaurant. C’est un exercice auquel s’est adonné avec bonheur Raymond Brazeau, dimanche, en compagnie de sa conjointe et de son fils.

Raymond Brazeau (à gauche) est bien heureux d'enfin voir son fils à l'occasion de la fête des Pères. Photo : Radio-Canada

Après trois ou quatre mois dans la maison, je suis fier d’aller au restaurant. Ça fait une belle sortie , relate-t-il. Ça me fait chaud au cœur de voir le monde.

M. Brazeau n'a toutefois pas pu prendre ses proches dans ses bras.

Avec les informations de Jean-François Poudrier