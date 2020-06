La réouverture des salles de spectacles au Nouveau-Brunswick

Il y aura beaucoup de facteurs à considérer , indique Kim Rayworth, directrice générale du Théâtre Capitol.

Les conditions pour la réouverture des salles demandent que le nombre d’infections par le virus demeure gérable, que des mesures de distanciation et de désinfection soient mises en place et qu’un plan opérationnel respectant les lignes directrices de la Santé publique soit préparé.

Au Théâtre Capitol de Moncton, il faudra, avant l’ouverture au public, analyser la capacité de la salle et gérer certaines questions comme la billetterie, le bar, la cueillette des billets, etc.

Est-ce que les gens sont assis ensemble en bulle ? Comment va-t-on faire ce travail à la billetterie ? , se demande Kim Rayworth.

Kim Rayworth, directrice générale du Théâtre Capitol Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Le Théâtre l’Escaouette de Moncton est dans une situation semblable : les représentations de théâtre ne débuteront pas le 26 juin.

On a annulé une bonne partie de la saison, ce serait impossible pour nous de la reprendre tout de suite à cause de l’engagement avec les artistes et la distanciation dans la salle , explique Marcia Babineau, directrice artistique et codirectrice générale du Théâtre l’Escaouette.

Il faudra pour l’entreprise, analyser la rentabilité, assurer la distanciation et remonter les spectacles s'il est demandé qu’une distance soit respectée entre les acteurs sur scène.

Un nombre de spectateurs variable

La province ne prévoit toutefois pas imposer de limite pour le nombre de personnes permises dans les établissements. Le nombre de personnes autorisées sera établi selon la capacité à maintenir une distance physique entre les personnes.

Marcia Babineau affirme que la capacité du Théâtre l’Escaouette sera de 25 %; ce qui pourrait avoir un effet terrible sur le budget annuel.

On va devoir faire un exercice financier pour voir jusqu’à quel point on peut le faire sans se trouver avec un déficit important à la fin de la saison , déclare-t-elle.

Marcia Babineau, directrice artistique et codirectrice générale du Théâtre l’Escaouette. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Pour le Théâtre Capitol de Moncton, on ne sait pas encore combien de personnes on pourra accueillir : Notre salle est quand même assez grande, 800 places, alors on se dit certainement on pourrait accommoder plus de 50 personnes , indique Kim Rayworth. On est très content de voir qu’on ne nous a pas mandaté un chiffre précis de spectateurs.

Utilisation des salles

On ne sait pas encore à quel moment le public pourra être accueilli dans ces salles; la patience est donc de mise. On va prévenir les gens quand on sera en mesure d’annoncer les activités en théâtres , affirme Kim Rayworth.

Cette dernière indique que des camps de théâtre seront offerts à la rentrée; on a hâte de recevoir des petits groupes de 15 personnes.

Le théâtre l’Escaouette prévoit tout de même des activités en 2020, soit de possibles rencontres avec les artistes et un plus petit public dès le mois d’août, mais le début de la saison sera fort probablement en 2021.

On a prévu reprendre la saison en janvier. Ça va être un moyen sprint, mais c’est le temps que ça va nous prendre pour organiser, gérer et s’assurer qu’on répond aux critères de la province , relate Marcia Babineau.

Avec les informations de Wildinette Paul.