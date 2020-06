Grand défi Pierre Lavoie : des dizaines de participants de Val-d'Or

Les participants de l'équipe L. Fournier et Fils devaient faire 5000 km de vendredi à dimanche pour compléter le défi.

Ils avaient la possibilité de faire du vélo, de marcher, de courir, de nager ou de faire des patins à roulettes chacun à son rythme.

C'est un défi individuel, chaque personne fait sa propre activité physique, explique l'un des organisateurs Nicole Fournier. Pour aider les gens, on a mis en place un petit coin de rassemblement, on avait des tentes pour faire de l'ombre, évidemment il y avait moins d'achalandage dans les périodes les plus chaudes de la journée, de midi à 16 h, c'est plus tranquille, mais le matin on avait une belle participation, les gens allaient à leur rythme, on n'a pas eu d'incident, les gens ont fait attention.

Pour le vice-président chez L. Fournier et Fils Nicole Fournier, le Défi était aussi l'occasion de renouer contact après plusieurs semaines de confinement.