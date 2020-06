Malcolm grandit avec un problème d'audition. Il a une surdité profonde des hautes fréquences , confie M. Pelletier. Pas toujours évident pour lui de faire la différence entre des mots comme bain et pain , par exemple.

Depuis son retour à l'école, dans le contexte de pandémie de COVID-19, le garçon de 8 ans avait de la difficulté à déceler certaines sonorités qu'il arrivait auparavant à distinguer en regardant les lèvres de son professeur.

Lorsque ma fille m'a parlé que son fils avait des problèmes à l'école [...] l'idée d'avoir un masque avec une visière transparente m'est venue , raconte son grand-père.

C'était important pour moi de faire quelque chose pour lui, de l'aider à l'école. Gaston Pelletier

Il s'est alors mis à chercher une couturière dans la région de Rivière-du-Loup, d'où il est originaire, mais sans succès. Il a finalement entendu parler d'une personne à Québec qui pourrait confectionner ce qu'il a imaginé.

Après quelques échanges de courriels et de photographies, on a choisi un modèle et ça a donné ça . Le résultat le réjouit au plus haut point. Il fallait trouver un moyen de l'aider.

Malcolm pourra fournir une douzaine de masques aux personnes de son entourage, dont ses professeurs.

La couturière Nathalie Dionne avec un masque qu'elle a créé pour Malcom. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Faire parler sa sagesse

Nathalie Dionne, couturière de Québec installée sur la 1re Avenue, n'a pas hésité à donner un coup de main à Gaston Pelletier, même si elle n'avait jamais confectionné pareil masque.

Après quelques recherches, elle s'est lancée dans la création. Il aura fallu à peine deux semaines entre la commande et la livraison finale. Malcolm est un jeune garçon enjoué qui aime la vie [malgré sa différence] et on ne peut pas faire autrement qu'encourager ça! , souligne la couturière.

Gaston Pelletier est pour sa part fort reconnaissant. Ça a été rapide! Il fallait faire le concept au niveau du masque, définir comment le coudre.

On lui donne une chance d'avoir une vie normale, de bien évoluer en société. L'éducation, c'est la base de tout. Gaston Pelletier

Par un heureux hasard, la commande est arrivée tout juste à temps pour la fête des Pères. Gaston Pelletier a porté un masque pour la première fois ce dimanche.

Non seulement il pourra s'assurer de bien communiquer avec son petit-fils, il pourra aussi lui transmettre sa sagesse. Ça fait partie de ce que je peux lui apporter , conclut le fier grand-père.

Avec la collaboration d'Alexane Drolet