La COVID-19, un nouveau défi pour la CNESST

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail ne chôme pas en cette période de pandémie, confirme la responsable des communications, Julie Fournier. En Estrie on a à peu près une quinzaine d'appels concernant la COVID à chaque jour, c’est beaucoup d'adaptations de la part des inspecteurs, on ne peut pas avoir réponse à tout. Il y a beaucoup de recherche qui est faite, mais on se base sur les directives de la santé publique , précise-t-elle. Aucun constat n’a été émis pour l’instant dans les entreprises. À l'échelle provinciale, en date du 10 juin, la CNESST avait reçu un peu plus de 1500 500 plaintes, fait plus de 5000 interventions et enregistré 24 refus de travail.

Le défi des industries

Chez Verbom à Sherbrooke, en plus du port du masque et de la visière si le deux mètres ne peut être respecté, s'ajoute notamment la prise de température à quelques reprises dans la journée. Le directeur général explique qu'avec les conseils de la CNESST, tout a été mis en place pour éviter au maximum les contacts entre les employés. Les quarts de travail ne se croisent pas entre l'équipe de jour et de soir, il y a un temps entre les deux pour qu'on puisse nettoyer l'endroit et le moins de monde possible dans l'usine. Les heures de pause sont à différent timing pour éviter trop de monde à la cafétéria , décrit Éric Chênevert, le directeur général de Verbom. Dans les trois sites de Verbom, 85 % des travailleurs ont été rappelés. Vers la fin juillet, tous devraient être de retour.

On en ressort gagnants, ça nous a permis de réfléchir à certaines méthodes de travail. On a réfléchi beaucoup à comment on peut améliorer nos procédés. Éric Chênevert, directeur général de Verbom