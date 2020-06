COVID-19 : Ottawa, l’Outaouais et l’est ontarien ne comptent plus que 10 hospitalisations

Les personnes atteintes de COVID-19 nécessitant des soins dans les hôpitaux de la région se font de plus en plus rares. D’après les plus récentes données des autorités de santé publique d’Ottawa, de l’Outaouais et de l’est ontarien, il ne reste plus qu’un total de 10 patients alités dans les établissements de santé des trois régions.

C’est le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais qui s’occupe présentement du plus grand nombre de patients. Six personnes, soit une de moins que lors du précédent rapport, reçoivent des soins à l’unité désignée COVID-19 de l’Hôpital de Hull, mais aucune d’entre elles n'est aux soins intensifs.

Avec 6 nouveaux rétablissements, l’Outaouais ne compte plus que 71 cas actifs de la maladie. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’a confirmé aucun nouveau cas ni aucun autre décès sur son territoire dimanche. Le coronavirus a infecté 576 résidents de la région et en a tué 33 depuis le début de la crise.

Santé publique Ottawa (SPO) et le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) rapportent chacun deux hospitalisations en lien avec la COVID-19, dont une nécessitant des soins intensifs, sur leur territoire.

Un total de 238 Ottaviens ont été hospitalisés depuis le début de la pandémie au début de 2020. Dans son dernier bilan, SPOSPO rapporte aussi une nouvelle infection confirmée, portant le total cumulatif à 2055. L’agence fait aussi état de 1742 cas rétablis, soit 10 de plus que la veille.

En additionnant cette donnée au nombre de décès — qui est demeuré stable à 260 depuis le 15 juin —, il ne reste plus que 53 cas actifs de COVID-19 à Ottawa.